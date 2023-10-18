طلاب جامعة الوادي الجديد ينظمون وقفة تضامنية دعمًا لأهالي غزة (صور)

نظم طلاب جامعة الوادي الجديد وقفة تضامنية مع أهالي غزة، لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية والأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.

شارك فى الوقفة التضامنية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد ونواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب بكليات الجامعة.



وقفة لمساندة أهالي فلسطين والقضية الفلسطينة

وانطلقت الوقفة بميدان الساحة الشعبية بالخارجة وشارك فيها أعداد كبيرة من مختلف الأحزاب السياسية وردد الطلاب المشاركون بالوقفة الهتافات المنددة بوقف العدوان ضد المدنيين والأطفال العزل في قطاع غزة.

وأشاد المتضامنون بموقف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي من مساندة أهالي فلسطين والقضية الفلسطينة، وما استطاعت مصر أن تجمعه من مساعدات لأهالي غزة خلال ساعات معدودة.

وخرجت أعداد كبيرة من أهالى مدينة الخارجة فى مسيرات رافعين أعلام مصر وفلسطين، ومرددين هتافات " بالروح بالدم نفديكى يا فلسطين " للتنديد بالقصف غير الإنسانى على المستشفى المعمداني بغزة.



وحملوا لافتات كتب عليها " بالروح والدم نفديك يا أقصى" ووضع عدد من الأهالي أعلام مصر وفلسطين على أكتافهم، كما طالبوا بوقف العدوان الاسرائيلي الغاشم وقتل الأطفال والمدنيين فى غارات الاحتلال.

تجمع آلاف الأهالي احتجاجا على عملية القصف الإسرائيلية

شهد ميدان الساحة بمحافظة الوادي الجديد، تجمع الآلاف من أهالي المحافظة رافعين الأعلام المصرية والفلسطينية، احتجاجا على عملية القصف الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى المعمدانى، وذلك لتأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية ووقوع الآلاف من الشهداء والقتلى، وتفوض الرئيس السيسى فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومى المصرى

