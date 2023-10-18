الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تستخدم "الفيتو" ضد قرار الأمم المتحدة يإدانة "حماس"

ضحايا غزة
ضحايا غزة

استخدمت روسيا، اليوم الأربعاء، حق الرفض "الفيتو"، ضد قرار الأمم المتحدة لإدانة حركة حماس.

وأعلن منسق الأمم المتحدة الخاص للتسوية في الشرق الأوسط تور وينيسلاند، فشل المجتمع الدولي في مساعدة طرفي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على إيجاد حل سياسي للأزمة في المنطقة.

وقال المنسق الأممي الخاص: "بعد أكثر من قرن من الصراع وأكثر من نصف قرن من الاحتلال، فشل المجتمع الدولي في جلب الأطراف إلى تسوية سياسية عادلة ومستدامة".

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وفشل مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، في التصويت علي قرار البرازيل بوقف إطلاق النار في غزة.

للمرة الثانية.. أمريكا تستخدم حق "الفيتو" ضد قرار وقف إطلاق النار فى غزة

واستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن ضد قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتلك هي المرة الثانية التي تستخدم فيها الولايات المتحدة حق الاعتراض على قررات مجلس الأمن “الفيتو” رافضة مشروع القرار البرازيلي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إذ استخدمته الإثنين الماضي لرفض القرار الروسي.

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ومساء الإثنين الماضي، فشل مشروع قرار صاغته روسيا في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار لدواعٍ إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة وعددها تسعة في المجلس المؤلف من 15 عضوًا.

وحصل مشروع القرار على خمسة أصوات مؤيدة وأربعة معارضة، فيما امتنع ستة أعضاء عن التصويت.

وندد النص الروسي بالعنف ضد المدنيين وجميع أعمال الإرهاب، لكنه لم يذكر اسم حركة حماس.

كما أعرب المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، عن أسفه لبقاء المجلس رهينة للوفود الغربية، على حد قوله.

وقال نيبينزيا: "نشعر بقلق بالغ إزاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة.

روسيا الفيتو الامم المتحدة حركة حماس الصراع الفلسطينى الإسرائيلى

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