الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قيادي بـ"حماس" يفضح المخطط الأمريكي الإسرائيلي لتهجير نصف سكان قطاع غزة

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

أكد مصدر قيادي في حركة حماس، منذ قليل، أن خطة  الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي تشمل تهجير نصف سكان قطاع غزة لمصر.

وأضاف المصدر في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الفلسطينية، أن الخطة الأمريكية الإسرائيلية تشمل القضاء على حكم “حماس” وتجريد المقاومة من سلاحها.

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وأوضح أن ثبات الفلسطينيين وفشل قمة عمان، أحبطا خطة بايدن وخففا الضغوط الدولية عن ‎مصر، وفقا لما نقله موقع "دنيا الوطن" الفسلطيني.

وأشار المصدر إلي أن مجزرة المستشفى المعمداني جاءت للضغط من أجل إنجاح خطة التهجير لكنها أتت بأثر عكسي، مشددا علي أن القيادة المصرية ترفض خطة التهجير لمصر وتعتبرها تهديدا للأمن القومي المصري وتصفية للقضية الفلسطينية.

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بايدن: سنردع أي جهة تسعى لتوسيع رقعة الصراع في فلسطين

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: “سنردع أي جهة ترغب في اتساع رقعة الصراع في فلسطين”، مشيرًا إلى أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي معلومات عن الأمريكيين المفقودين.  

وأكد “بايدن” خلال مؤتمر صحفي في إسرائيل، أنه تحدث مع “نتنياهو” بشأن الوضع على الأرض والاحتياجات الأمنية.

كما تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء، مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للتعبير عن تعازيه العميقة لحياة المدنيين الذين فقدوا في الانفجار الذي وقع في المستشفى الأهلي الأنجليكاني في مدينة غزة، بحسب بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر.

حركة حماس الولايات المتحدة مصر الإحتلال الإسرائيلي حكم حماس بايدن

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