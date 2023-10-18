الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

وزير الخارجية: نُصر على دخول المساعدات لغزة.. وعلى الاحتلال مراعاة حقوق الفلسطينيين

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

شدد وزير الخارجية سامح شكري، على أن هناك إصرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة المحاصر.

وقال وزير الخارجية، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية"، منذ قليل،: "نُصرّ على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومعبر رفح ما يزال غير مؤهل بسبب القصف ولا ضمان بألا يُقصَف إن فُتِح".

وأكد وزير الخارجية أنه لا بد من وقف التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر، مشددًا على أنه يجب على دولة الاحتلال مراعاة حقوق الفلسطينيين وفق القانون الدولي.

غزة قطاع غزة وزير الخارجية سامح شكري معبر رفح

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