الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة طنطا ومديريتي التعليم والشباب بالغربية

جامعة طنطا
جامعة طنطا

وقع الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا اتفافية تعاون مع مديريتي التربية والتعليم والشباب والرياضة بالغربية، تنفيذا للمشروع القومي لاكتشاف الطلاب الموهوبين رياضيًا، بحضور الدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندس ناصر حسن مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية، والمحاسب يسرى الديب، مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية.

وأوضح الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، أن الاتفاقية تهدف إلى استدامة تنفيذ برامج تنموية لجيل وشباب المستقبل في بيئة رياضية صحية أمنة، لانتقاء الموهوبين ودعم ممارسة الرياضة من أجل الصحة وتعظيم الاستفادة من مراكز الشباب والأندية الرياضية وحوكمة الأندية الصحية وأندية اللياقة البدنية، بما يضمن رعاية الموهوبين رياضيًا كأحد مشروعات إعداد البطل الأولمبي في مختلف الرياضات الفردية والجماعية.

وأضاف زكى، أن الجامعة بموجب الاتفاقية ستعمل على تدريب وصقل الكوادر الفنية والإدارية لإجراء الاختبارات والقياسات البدنية والجسمية والقوامية للعينة المستهدفة بالمشروع، إضافةً إلى الاشراف على تنفيذ الاختبارات لقياسات المحددة بالمشروع من خلال لجنة مشكلة، ومتابعة تنفيذ المشروع بالمدارس وتقديم تقرير تقارير دورية عن مدى تحقيق البرنامج الزمني بين الأطراف الثلاثة، علاوةً على  التزام الجامعة  كمؤسسة متخصصة بعرض الخطط التطويرية المقترحة بما يحقق التشابك المؤسسي بين التربية والتعليم والشباب والرياضة في تحقيق مستهدفات المشروع.

رئيس جامعة طنطا مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية لاكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين رياضيا توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة طنطا ومديريتي التربية والتعليم والشباب والرياضة بالغربية

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