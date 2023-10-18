بأعلام مصر.. "أوقاف دمياط" تُطلق مسيرة حاشدة دعمًا للقضية الفلسطينية

تحركت مسيرة حاشدة من مديرية أوقاف دمياط بقيادة الشيخ محمد سلامة وكيل الوزارة، مرتدين العمم البيضاء ورافعين أعلام مصر واعلام فلسطين أمام ميدان الساعة في دمياط احجتاجا على القصف الإسرائيلى على مستشفى المعمدانى بقطاع عزة.

ورددوا هتافات تضامنية مثل القدس عربية، الفلسطينين اصحاب الارض" ورفعوا علم فلسطين.

وتأتى الوقفة لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.

وأدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وطالبت مصر جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.

وأكدوا تأييدهم ودعمهم الكامل للموقف الصلب الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلانه الرفض القاطع والحاسم، لمخططات تصفية القضية الفلسطينية وأن موقف مصر المنحاز للقضية الفلسطينية دائما، يدرك جيدا أن هذا المخطط بكل مجازره وجرائمه يتجاوز فكرة توجيه عمل عسكري من جانب الاحتلال ضد أهل قطاع غزة.