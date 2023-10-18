الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نهال عنبر تدعم أهل غزة وتشيد بالموقف المصري (فيديو)

نهال عنبر
نهال عنبر

قالت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن ما يحدث في فلسطين وبعد مجزرة مستشفى المعمداني هو كسر لكل القواعد والاتفاقيات، كما أنه سحق الأطفال والسيدات والمواطنين العزل دون سلاح، معلقة: "حارب جيش مش شعب".

نهال عنبر تشيد بالجيش المصري

وأشادت نهال عنبر بموقف الرئيس السيسي، وأكدت أن الرئيس كان حاسمًا وواضحًا في حديثه وأن مصر وأمن مصر خط أحمر لا يمكن أن يتجاوزه أي شخص، لافتًا إلى أن ما يحدث هو خطة واضحة من أجل دخول سيناء إلا أن هذا لا يمكن أن يحدث في ظل وجود الرئيس السيسي والجيش المصري.

وأكدت أن كل مواطن فلسطيني يخرج من بلده بثابة تسليم للأرض للعدوان، منددة بما يحدث في قطاع غزة ووصفته بأنه بشاعة وافتراء:"دي خطة واضحة زي الشمس.. لكن العالم فاق والوطن العربي لازم يكون إيد واحدة عشان نقف قدام العدوان البشع دا".

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نهال عنبر لـ"الدستور": السيسى أنقذ مصر من الدمار وسأظل أدعمه

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نهال عنبر تشيد بمدينة العلمين الجديدة: "أذهلت العالم"

نهال عنبر نقابة المهن التمثيلية نهال عنبر تشيد بالجيش المصري الجيش المصرى مجزرة مستشفى المعمداني مستشفى المعمداني الرئيس عبد الفتاح السيسي

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