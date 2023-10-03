نهال عنبر لـ"الدستور": السيسى أنقذ مصر من الدمار وسأظل أدعمه

وجهت الفنانة نهال عنبر، رسالة شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بسبب قدرته على العبور بمصر إلى بر الأمان، وإنقاذ المصريين من بطش الجماعة الإرهابية التي كادت أن تغرق مصر وتدمرها.

وتابعت الفنانة نهال عنبر، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، قائلة: "أنا بقولها علني أنا بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال ما بدأ فيه من إصلاحات وإنجازات، خاصة البنية التحتية للبلاد والمبادرات الصحية وغيرها من المبادرات التي تحافظ على المصريين، كما أنه رفع مصر إلى مكانة كبيرة وسط البلاد والجميع يشهد على هذا الأمر".

الرئيس السيسي أنقذ مصر من الدمار وسأظل أدعمه

وأضافت الفنانة نهال عنبر: “لا بد من استمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي وهذا سيكون لصالح مصر، استكمالًا للمشوار الذي نجح فيه بشهادة العالم كله، وأنا هدعمه وفي ضهره إلى أن يستكمل مسيرته وإنجازاته التي بدأها منذ أن تولى سدة الحكم في مصر وأنقذ المصريين من حكم جماعة الإخوان المحظورة”.

اقتراحات الفنانة نهال عنبر في الدراما المصرية وعلاقتها بالأطفال

يجدر الإشارة إلى أن الفنانة نهال عنبر، قالت في وقت سابق إن الدراما قادرة على الوصول إلى أذهان وأفكار الأطفال والشباب، ‏متمنية أن تتولى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسئولية قطاع الإنتاج وصوت ‏القاهرة بجانب الدراما، لكي ترجعهما من جديد مرة أخرى.

كما أشارت إلى أن المدرسة يجب أن تؤدي دورها التربوي والتوعوي على ‏أكمل وجه، حتى يتم تحصين الأطفال وعدم استقطابهم بسهولة، كون الأطفال ضعيفين ‏يسهل استغلالهم والتحكم فيهم وتغيير آرائهم وأفكارهم، مشيرة إلى أهمية تقوية ودعم ‏مراكز الشباب من أجل الاهتمام بالجوانب الثقافية والرياضية بشكل مثالي وكبير ‏بهدف تحفيز الشباب. ‏