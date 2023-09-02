نهال عنبر تشيد بمدينة العلمين الجديدة: "أذهلت العالم"

أشادت الفنانة نهال عنبر، بمدينة العلمين الجديدة التي شيدت في وقت قصير، من قِبل العاملين عليها لتخرج بهذا الشكل الكبير في وقت قياسي، ما أذهل المصريين والعالم أجمع.



وتابعت عنبر في تصريحات لـ "الدستور": "مدينة عظيمة واحنا كلنا فخورين بيها، جميع المصريين مبهورين بعظمة هذه المدينة التي شيدت قي وقت قصير، حقيقية مبسوطة جدًا بيها".



وأكدت على أهمية مهرجان العلمين في الترويج للسياحة، خاصة بوجود الكثير من الفنانين الأجانب من بينهم مطرب الراب الأمريكي "روس"، وغيرهم، وهذا يؤكد أن الفن هو القوة الناعمة.



وحققت حفلات مهرجان العلمين الجديدة نجاحاً مبهرًا، تصدرت حفلات مهرجان العلمين الجديدة ترند البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع "جوجل" خلال الأيام الماضية.

تجدر الإشارة إلى أنه يواصل «الدستور» رصد حصاد الفعاليات العملاقة والضخمة التي حدثت على مدار 8 أسابيع من المتعة والبهجة في مهرجان العلمين الجديدة خلال الفترة الماضية.

وشهدت الحفلات إقبالًا كبيرًا من الجمهور الذي أحب هذا اللون الشعبي والشبابي، بخلاف عدد من الألوان المختلفة الأخرى على مدار الحفلات المتعددة.