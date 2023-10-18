الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حرق علم إسرائيل بـ"الصحفيين" احتجاجًا على قصف مستشفى المعمداني بغزة

مظاهرة نقابة الصحفيين
مظاهرة نقابة الصحفيين

شارك العشرات من أعضاء  نقابة الصحفيين اليوم الأربعاء، في الوقفة الاحتجاجية، التي دعا إليها مجلس نقابة الصحفيين احتجاجا على قصف المستشفى الأهلي المعمداني بغزة، ولإعلان موقفهم الواضح دعما للأشقاء الفلسطينيين ضد الإجرام الصهيوني.

وطالب المشاركون بفتح معبر رفح لإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في غزة، ولإنقاذهم من الكارثة الإنسانية التي تحل بالقطاع إثر القصف الإسرائيلي وقطع إمدادات الغاز والكهرباء.

كما تم حرق علم الكيان الإسرائيلي، تعبيرًا عن غضب المشاركين في الوقفة من سياسات الاحتلال وقتل المدنيين في غزة.

وردد المشاركون: "الشعب يريد إسقاط إسرائيل"، و"بعد غزة عاوزين سيناء"، والشعب يريد إسقاط كامب ديفيد"، و"خليتونا في نص هدومنا"، و"تسقط تسقط كامب ديفيد".

وحمل العديد من المشاركين لافتات دون عليها عبارات دعم لصمود الشعب الفلسطيني من بينها: "من الشعب طلع القرار لازم نكسر الحصار"، و"ولا تهجير ولا توطين الأرض أرض فلسطين"، و"احرق في العلم الصهيوني دول ظلموني ودول قتلوني".

كما رفع المشاركون لافتات لصور شهداء القصف الإسرائيلي الأيام الماضية، وأخري للخراب الذى لحق بقطاع غزة من تدمير".


"الصحفيين" تدين مجزرة الاحتلال الصهيوني بمستشفى المعمداني بغزة


وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين المصريين عن إدانته الشديدة لمجزرة الاحتلال الصهيوني الإجرامي باستهداف المستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء من الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين العزل في غزة.

وتؤكد نقابة الصحفيين أن ما يرتكبه جيش الاحتلال الصهيوني من قصف متعمد لمنشآت وأهداف مدنية، يعد انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، ويقع تحت أنظار العالم المتخاذل الذي يقف صامتا أمام حرب إبادة جماعية لشعب أعزل مطالبة بتحقيق دولي في جرائم الحرب الصهيوني.

وتحمل نقابة الصحفيين المصريين جميع دول العالم، خاصة الدول الكبرى المتواطئة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، مسئولية التدخل لوقف هذه الانتهاكات الإجرامية وإدانتها بشكل واضح.

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