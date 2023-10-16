الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقابة الصحفيين تستضيف السفير الفلسطيني بالقاهرة الأربعاء

الزناتي
الزناتي

أعلن حسين الزناتي وكيل النقابة رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين عن تنظيم اللجنة للقاء مع السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح بعد غد الأربعاء بمبنى النقابة في الثانية عشر ظهرًا.

وأشار الزناتي إلى أن الدعوة التي تقدمت بها النقابة للسفير تأتي في إطار دعمها الكبير لمناصرة الشعب الفلسطيني الذي يواجه أكبر حرب للإبادة من جانب قوات الكيان الصهيوني هناك الذي قتل الآلاف من الأبرياء العزل حتى الآن. 

ويتحدث السفير الفلسطيني عن آخر التطورات والتداعيات للأحداث الجارية هناك ثم يجري حوارًا مفتوحًا مع الزملاء مندوبي الصحف ووسائل الإعلام لكشف حقيقة ما يجري على الأرض.

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نقابة الصحفيين تستعرض تقرير لجنة رصد جرائم الاحتلال فى غزة

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نقابة الصحفيين تُدشن يومًا تضامنيًا مع الشعب الفلسطينى

دور نقابة الصحفيين الوطني والقومي تجاه القضية الفلسطينية

فيما وجه عاكف المصري المنسق العام للعشائر الفلسطينية، التحية والشكر لنقابة الصحفيين المصرية  لدورها الوطني والقومي تجاه القضية الفلسطينية، والدولة المصرية حكومة وشعبًا على وقوفها الدائم مع القضية الفلسطينية، مضيفًا: “نحن في قطاع غزة نعتبر مصر الداعم الرئيسي للشعب الفلسطيني في نضاله، من أجل إنهاء الاحتلال وانتزاع حقوقنا المشروعة”.

وأضاف في كلمته خلال مؤتمر صحفي للنقابة لاستعراض جرائم الكيان المحتل وتحيزات الإعلام الغربي، أن ما يجري في قطاع غزة يمثل حرب إبادة جماعية على مسمع ومرأى العالم أجمع، يشاهدونها في بث مباشر، مشيرًا إلى أن إسرائيل تريد إعادة قوتها في الشرق الأوسط بعدما مرغت المقاومة الفلسطينية أنفها في التراب، وأسروا جنودها وضباطها.

وتابع: “إسرائيل تسعى لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة لتفريغ القضية الفلسطينية، ونقول بكل وضوح إذا أرادت إسرائيل فرض هجرة جديدة على الشعب الفلسطيني فلن تكون وجهتها سوى لأراضينا المحتلة منذ 1948، وسنتوجه للقدس وحيفا وعسقلان”.

حسين الزناتي نقابة الصحفيين السفير الفلسطيني الصهيوني الشرق الأوسط

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