الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقابة الصحفيين تستعرض تقرير لجنة رصد جرائم الاحتلال فى غزة

خالد البلشى
خالد البلشى

بدأ منذ قيل المؤتمر الصحفى الأول للجنة رصد جرائم الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، المشكلة من قبل نقابة الصحفيين.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية تلاه السلام الوطني لدولة فلسطين.

وقال الكاتب الصحفي هشام يونس، وكيل النقابة: “مأساة أن تكون صحفيا في غزة، أن يكون عملك هو رصد الأوجاع وعليك أن تكتم مشاعرك وسط المأساة والأرض المستباحة والكرامة المهدرة”.

الصحفيون: رأينا انحيازًا سافرًا من قبل الإعلام الغربي للكيان الصهيوني

فيما بدأ النقيب خالد البلشي كلمته بتوجيه سلام من نقابة الصحفيين لكل من يحاول نقل الحقيقة كاملة ومن ينصر الضعيف.

وأكد: “خلال الفترة الماضية ومع بداية العدوان الهمجي على غزة رأينا انحيازا سافرا من قبل الإعلام الغربي للكيان الصهيوني”.

وأضاف: “نقابة الصحفيين تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها الأولى وكان لا بد أن نقف انتصارا لقضية شعب محتل.. لجنة تعمل ليل نهار لرصد الواقع المرير في غزة، نقدم مجهودهم انتصارا للحقيقة، وهناك انحياز صارخ للإعلام الغربي ضد القضية الفلسطينية ورصدت النقابة تبدد مبدأ الحياد في أغلب الصحف والقنوات الغربية وتبنيها رؤية الحكومة اليمينية في فلسطين”.

ورصدت اللجنة تجاوزات وأكاذيب الإعلام الغربى خلال تغطيته للحرب على غزة وعمليات المقاومة، وكذلك الممارسات غير المهنية لوسائل الإعلام الغربية، التى وثّقتها اللجنة منذ بداية الحرب.

ويعرض المؤتمر تقرير اللجنة الأول، الذى يرصد الانحياز الغربى السافر، وانحياز وسائل الإعلام الغربية الفاضح فى تغطيتها للحرب، والذى وصل لترويج قصص مزيفة، وتقديم وجهة نظر واحدة، وتجاهل أصل الصراع الفلسطينى، وغياب كل القواعد المهنية خلال التغطية.

المؤتمر الصحفي جرائم الاحتلال الصهيونى الشعب الفلسطيني نقابة الصحفيين القضية الفلسطينية

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