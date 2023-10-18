مكانته التاريخية والإسلامية.. هل المسجد الأقصى هو بيت المقدس؟

المسجد الأقصى هو بيت المقدس، وهو أحد أهم المواقع الدينية ويعد أحد أكبر المساجد في العالم، وأولى القبلتين في الإسلام، وقد ورد ذكره في القرآن الكريم.

المعلومات التاريخية عن المسجد الأقصى

تاريخياً، إن المسجد الأقصى قد شهد العديد من التغييرات على مر الزمن، حيث تم تدمير المسجد عدة مرات من قبل الفرس والصليبيين والصلحاء، وتم إعادة بنائه عدة مرات أيضاً. وفي الوقت الحالي، يشكل المسجد الأقصى جزءًا من المجمع الديني في القدس.

وتشهد المنطقة المحيطة بالمسجد الأقصى حاليًا توترًا سياسيًا ودينيًا، حيث تتنازع فلسطين والاحتلال الإسرائيلي على السيادة والحكم في المنطقة، وتتباين آراء المجتمعات الدينية حول أهمية وقدسية الموقع، مما يزيد من التوتر في المنطقة.

مكان المسجد الأقصى

يقع المسجد الأقصى في وسط مدينة القدس، ويُعد أحد أقدم المساجد في العالم، وذكر المسجد الأقصى في القرآن الكريم وشهد رحلتي الإسراء والمعراج، بقوله تعالى: سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ البصير".

ويتألف المسجد الأقصى من أربع مآذن وأربع عشرة قبة، منها قبة الأرواح، قبة النبي، قبة موسى، وقبة سليمان. كما يحتوي على خمسة عشر بابًا، منها باب المغاربة وباب الأسباط. وله رواقان هما الرواق الشرقي والرواق الغربي، وثمانية بوائك.

مكانة بيت المقدس في الإسلام

ويحتل المسجد الأقصى (بيت المقدس) مكانة مهمة في الإسلام، حيث يُذكر في القرآن الكريم كموقع لإسراء والمعراج، رحلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومن ثم إلى السماء. كما يُعتبر المسجد الأقصى مكانًا مقدسًا للصلاة والعبادة للمسلمين.

ويواجه المسجد الأقصى تحديات مستمرة نتيجة للصراعات السياسية في المنطقة، حيث يشهد التوترات بين المسلمين والاحتلال الإسرائيلي حول حقوق الوصول والعبادة في المسجد، ويرتاد المسجد الأقصى سنويًا آلاف المصلين والزوار من مختلف أنحاء العالم، حيث يشكل مكانًا للروحانية والتأمل والتاريخ.