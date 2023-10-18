بوتين يرسل مقاتلات مزودة بصواريخ "فرط صوتية" فوق البحر الأسود

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه أصدر أوامره بإرسال مقاتلات مزودة بصواريخ فرط صوتية للقيام بدوريات على مدار الساعة فوق البحر الأسود.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، بأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد التوترات مع الولايات المتحدة في ظل الحرب التي تشهدها أوكرانيا، والأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط بين إسرائيل وحماس.

وقال بوتين للصحفيين في بكين، اليوم الأربعاء، بعد إجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينج، إنه سيصدر أوامره بإرسال المقاتلات من طراز "ميج-31"، المزودة بصواريخ "كينجال" الفرط صوتية والتي "يبلغ مداها أكثر من 1000 كيلومتر، بسرعة 9 ماخ" للقيام بمهام دائمة فوق المياه المحايدة بالبحر الأسود.