الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

علاء عابد: كلمة الرئيس السيسي اليوم تأكيد على دور مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني بشأن مستجدات الأوضاع للقضية الفلسطينية وجهت رسائل قوية للعالم وتأكيد على دور مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية.

وأوضح عابد، في تصريحات صحفية له، أن حديث الرئيس السيسي اليوم جاء حاسمًا وقطع الطريق على كل المحاولات التي تستهدف استدراج الدولة المصرية في الأزمة أو النيل من السيادة المصرية.

وأكد أن مصر وقيادتها السياسية وشعبها قادرون على حماية الأمن القومي المصري، قائلا نقف خلف القيادة السياسية وخلف قائدنا فآمن مصر خط أحمر ولن نتهاون فيه.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن الشعب المصري مستعد للخروج للتظاهر لرفض أى مساس بالسيادة المصرية وأى محاولات لتهجير الفلسطينيين إلى مصر.

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وكيل خطة النواب: ندعم المواقف الشجاعة للرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية

ولفت رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي كانت صاحبة الريادة الدولية في مختلف الجهود والمحاولات السابقة لحل تلك القضية، ودعوتها لقمة دولية وإقليمية في القاهرة للسلام خير دليل على حرصها على القيام بدورها تجاه أشقائها من الدول العربية والإسلامية، لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة وتعزيز العلاقات السلمية بين الدول.

وتابع النائب علاء عابد، أن موقف مصر الرافض لأى محاولة تهجير قسري للحدود المصرية هو موقف يدل على الثوابت المصرية بالرفض الكامل لتفريغ وإنهاء القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجهت دعوات لقادة الدول الفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي،  لعقد قمة دولية في القاهرة، السبت المقبل، تحت عنوان "قمة القاهرة للسلام" لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، وقد لاقت تلك الدعوة  قبولًا واسعًا، ومن المرتقب أن تشهد القمة  حضورًا كبيرًا على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفي وقت سابق الاثنين، قال وزير الخارجية سامح شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا إن القمة الإقليمية الدولية التي دعت لها مصر لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية؛ "تهدف لأن يتحدث المجتمع الدولي من خلال قادة دول لها تأثيرها ومكانتها، سواء كانت إقليمية أو دولية، بصوت واحد للتأكيد على ضرورة التهدئة ومراعاة الأوضاع الإنسانية، وفتح آفاق لتسوية الصراع على أساس حل الدولتين، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بشكل يحقق طموحات شعوبنا".

النائب علاء عابد للتظاهر لرفض أي مساس بالسيادة المصرية كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي المستشار الألماني حرب غزة

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