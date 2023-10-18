وكيل خطة النواب: ندعم المواقف الشجاعة للرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية

طالب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية بوضع حد للممارسات الإجرامية لجيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين العزل، مشددا على ضرورة اتخاذ قرارات فورية للحد من تلك الانتهاكات الإنسانية الغير مسبوقة تجاه المدنيين في غزة.

قصف المستشفى المعمداني وصمة عار على جبين المجتمع الدولى

وأكد سالم في تصريحات له اليوم، أن ما حدث من قصف للمستشفى المعمداني وصمة عار على جبين المجتمع الدولى وأن ذلك الإجرام والانتهاك سيستمر إذا لم يتم اتخاذ موقف دولى تجاه القضية الفلسطينية وما حدث من قتل للمدنيين واستهداف الأطفال والعزل، والاستمرار في العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، في تحد سافر لكل القوانين الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس تعكس مدى الأفعال الإجرامية التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي ضد الفلسطينيين..

مصر أكثر من تحملت من أجل القضية الفلسطينية

وأضاف وكيل خطة النواب أن ذلك الامر يجب إلايمر بدون محاكمة عادلة لقيادة غاشمة غير انسانية، مؤكدا أن مصر من أكثر الدول التي تحملت كثيرا من أجل القضية الفلسطينية وخاضت حروبا حتى تعود الأرض لأهلها ولها دورا بارزا في حل الأزمات التي تعرقل حصول الفلسطينيين على حقهوهم وهذا ليس جديدا على الدور المصري والقيادة السياسية الحكيمة.

موقف الرئيس السيسي الشجاع

وأشاد بقرارات الدولة المصرية وموقف الرئيس السيسي الشجاع والذي يتسم بالحكمة والفطنة تجاة القضية الفلسطينية والأحداث الأخيرة والتى تهدف فى مضمونها لتفريغ قطاع غزة من الفلسطينيين والتنكيل بالمقاومة وصنع نكبة جديدة لا تقل خطورة عن نكبة 48

الاعتصام على معبر رفح بالمساعدات

وأيد سالم موقف الرئيس السيسي فيما يخص وضع حدا لما يشاع حول نزوح الفلسطينيين لسيناء وهو الأمر المرفوض من الجانبين المصري والفلسطيني ودعواتة بالاعتصام على معبر رفح بالمساعدات ووسائل الإنقاذ لضحايا الحرب الفلسطينيين.

حل الأزمة الفلسطينية الراهنة اعتمادا على حل الدولتين

ومن ناحية أخرى أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة مصطفى سالم على تأييد الدعوة لقمة القاهرة للسلام التي دعت إلى عقدها مصر لحل الأزمة الفلسطينية الراهنة اعتمادا على حل الدولتين باعتراف أممى واضح وحدود ثابتة والتأكيد على ضرورة فتح المعابر أمام قوافل المساعدات والإغاثة لنجدة الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة وإنشاء ممرات آمنة تحت اشراف الأمم المتحدة وتقديم المساعدات الطبية اللازمة والرفض التام لمخطط تصفية القضية الفلسطينية ومحاولات الكيان الاسرائيلي الخبيثة لعمليات التهجير القسري للفلسطينين إلى سيناء.