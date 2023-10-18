عاجل.. إسرائيل تجلى سفيريها من مصر والمغرب

قررت وزارة الخارجية الإسرائيلية إجلاء طواقم سفارتيها لدى كل من مصر والمغرب، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وجاء قرار وزارة الخارجية الإسرائيلية بإجلاء طاقمي سفارتها في مصر والمغرب، في أعقاب نزول الحشود من المواطنين، لاسيما المغرب، للاحتجاج ضد سلوك إسرائيل تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر، ورفض مخططات إعادة توطين الفلسطينيين في سيناء ما يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وشملت تعليمات إجلاء طاقمي السفارة الإسرائيلية في مصر والمغرب، إعلان حالة التأهب القصوى في كل السفارات الإسرائيلية حول العالم.

وكذلك، أصدرت الخارجية الإسرائيلية تعليماتها لمبعوثيها بألا يخرجوا من منازلهم إلا للضرورة القصوى.