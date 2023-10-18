رئيس جامعة طنطا يدعو الطلاب للتبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين

أجرى الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم، جولة تفقدية بكلية الآداب جامعة طنطا لمتابعة انتظام الدراسة، يرافقه الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح المصري، عميد الكلية.

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وحرص رئيس الجامعة على لقاء طلاب الكلية خلال جولته، مؤكدًا عراقة كلية الآداب بالجامعة، وتميز الدراسة بها لتنوع برامجها الدراسية المتميزة في مجالات اللغات والآداب والعلوم الاجتماعية والدراسات الإنسانية النظرية والتطبيقية.



كما وجه الطلاب للمشاركة الإيجابية من خلال الانضمام لحملة التبرع بالدم الجارية حاليا بالجامعة، ضمن دعم مصر الدائم للقضية الفلسطينية وما قدمته من تضحيات منذ عام 1948 وحتى الآن، وحكمة القيادة السياسية فى الحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطينى.

كان وجه دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لجهودها المكثفة والأطراف الإقليمية من أجل وقف هذا العدوان الغاشم من قبل قوات الاحتلال على غزة، مؤكدا أن قوات الاحتلال تريد الانتقام من شعب غزة نتيجة ما تعرضت له في السابع من أكتوبر الماضي.

وأشار السفير الفلسطيني بالقاهرة، خلال اللقاء المفتوح الذي تنظمه نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، إلى أن إسرائيل كانت في حالة انهيار وشلل تام في أعقاب ما حدث في 7 أكتوبر الماضي، مشددا على أنه لا يوجد اتفاقية سلام ستبرم بين فلسطين وقوات الاحتلال إلا بعد استعادة الأراضي التي احتلتها في 1967.

وأضاف أنه لا يوجد إحصائية دقيقة حتى الوقت الراهن جراء القصف الغاشم على المستشفى المعمداني بغزة، فهناك احصائية مبدئية تكشف ان أعداد الشهداء قد يتراوح من 500 إلى 800 شهيد.

الجدير بالذكر أن السفير الفلسطيني بالقاهرة، قد وجه الشكر لمصر، قائلا إن مصر هى الشقيقة الكبرى التي تحرص منذ البداية على الوقوف مع الشعب الفلسطيني، والرئيس عبد الفتاح السيسي قد تلقى وأجرى اتصالات مع زعماء وقادة دول عديدة لوقف هذا العدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له قطاع غزة.

وقال السفير دياب اللوح، خلال تصريحات سابقة، إن "ما يجري في قطاع غزة الآن هو حرب إبادة جماعية ممنهجة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وأبعاد"، مشيرا إلى أن "ما يجرى في قطاع غزة جريمة حرب كاملة الأركان ومجازر دموية بشعة ترتكبها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني".