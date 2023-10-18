"بالروح بالدم نفديك يا أقصى".. مظاهرات حاشدة بجامعة المنيا تضامنًا مع فلسطين

خرج الآلاف من طلاب جامعة المنيا في مظاهرات داعمة للقضية الفلسطينية ورافضة لمخطط الاحتلال الإسرائيلي بتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء المصرية، بهدف القضاء على القضية الفلسطينية.

وهتف الطلاب أمام الجامعة، في المظاهرات المستمرة الآن: "بالروح بالدم نفديك يا أقصي"، داعمين لزملائهم بالعديد من طلاب كل الجامعات المصرية، والذين خرجوا في وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني.

مظاهرات حاشدة بجامعة المنيا تضامنًا مع فلسطين

وكان قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

مظاهرات حاشدة بجامعة المنيا تضامنا مع فلسطين

تفاصيل لقاء السيسي والمستشار الألماني

وكان استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية المستشار الألماني أولاف شولتس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، بأن المباحثات بين الزعيمين تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث تم تثمين التطور المستمر في هذا الصدد خلال السنوات الأخيرة، لا سيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري، بالإضافة إلى التعاون المثمر في مجالات النقل والطاقة النظيفة، إلى جانب أنشطة الشركات الألمانية في ضوء مساهمتها في دعم الجهود المصرية الدءوبة لتحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية.

كما تناول اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الأوضاع الإقليمية الراهنة والتصعيد العسكري في قطاع غزة، وتداعياته الجسيمة المحتملة على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وعلى جانب آخر، كان وجه دياب اللوح السفير الفلسطيني بالقاهرة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لجهودها المكثفة والأطراف الإقليمية من أجل وقف هذا العدوان الغاشم من قبل قوات الاحتلال على غزة، مؤكدا أن قوات الاحتلال تريد الانتقام من شعب غزة نتيجة ما تعرضت له في السابع من أكتوبر الماضي.

وأشار السفير الفلسطيني بالقاهرة، خلال اللقاء المفتوح الذي تنظمه نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، إلى أن إسرائيل كانت في حالة انهيار وشلل تام في أعقاب ما حدث في 7 أكتوبر الماضي، مشددا على أنه لا توجد اتفاقية سلام ستبرم بين فلسطين وقوات الاحتلال إلا بعد استعادة الأراضي التي احتلتها في 1967.

