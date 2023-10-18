أب يطالب بحضانة بناته بعد زواج طليقته عرفيا من "مسجل خطر"

تقدم أب لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لرفع دعوى قضائية ضد طليقته، يطالب فيها بضم حضانه بناته بعد زواج طليقته عرفيا من مسجل خطر.

وقال عصام. م في دعواه: «تم الطلاق بيننا منذ أربع سنوات بسبب خلافات كثيرة نشبت بيننا، وقمت بتطليقها وديا واعطيتها كل حقوقها بشكل ودى، واتفقنا على اعطائها مبلغ مالى شهريا شامل كل مستلزمات البنات واستمرينا بهذا الوضع طوال السنوات الماضية».

وتابع الأب: «تفاجئت من البنات بأنها تزوجته عرفيا دون علم أهلها وطلبت من البنات عدم إخبار أحد بزواجها، وبدأ البنات يشكوا لى من تصرفات زوجها مضيفين بأنه يقوم ببيع مواد مخدرة كما يتردد عليه الكثير من المشبوهين للمنزل ويجلسوا ويسهروا معه طوال الليل، تواصلت مع طليقتى وطلبت منها اخذ البنات للإقامة معى لكنها رفضت بل ومنعتهم من التواصل معى، فاامتنعت عن ارسال المبلغ المالى المقرر لهن شهريا فحررت ضدى عدة دعوات بمحكمة الأسرة لذلك لجأت لمحكمة الأسرة لرفع دعوى لضم حضانة البنات».