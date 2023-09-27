الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"اتقبض على بنتى فى واقعة مخلة".. تفاصيل دعوى ضم حضانة بمحكمة الأسرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تقدم أب يبلغ من العمر  ٤٠ عاما لمحكمة الأسرة  بالقاهرة الجديدة لرفع دعوى قضائية طالب فيها بضم حضانة أبناؤه تحمل رقم 15 27 لسنه 2023.

وقال الأب في دعواه:  تم الطلاق بيننا منذ 3 سنوات، وتحصلت طليقتي على كل حقوقها بشكل ودى وبرغم ذلك تتشاجر معى وتطلب مني أموالا بحجة الأبناء تفوق الخيال برغم مسئوليتي مسئولية كاملة عنهم من مدارس ودروس وتمارين. 

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وبكل مرة أرفض فيها إعطاءها أى مبالغ مالية تتحدث عنى أمام أبنائى بصورة غير لائقة وتوصفنى بأبشع الصفات البذيئة، وبرغم ذلك أتعامل بكل احترام من أجل أبنائى.

الزوج: الزوجة دائمة الخروج والسهر

وتابع الأب: منذ فترة علمت من الأبناء بأنها دائمة الخروج والسهر لأوقات كثيرة فاتصلت بها هاتفيا وطلبت منها الاهتمام بالأبناء، مشيرا إلى أن ابنتنا الكبرى فى بداية مرحلة المراهقة وبرغم ذلك لم تهتم أو تسأل عنهم مطلقا، وأصبح كل همها الشاغل الخروج مع صديق لها وبينهم مشروع زواج فطلبت منها أخذ الأبناء منها فرفضت.

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ومنذ شهر تقريبا تلقيت اتصال هاتفى بمنتصف الليل من أمن الكمبوند الذى يعيشون فيه يطلبون منى الحضور لاستلام ابنتى، مشيرين إلى أنه كان برفقتها صديق لها من خارج الكمبوند واصطحبته إلى منطقة نائية، وشاهدهم أحد أفراد الأمن وهما فى وضع غير لائق.

جن جنونى وتوجهت لهناك وتأكدت من ما حدث وفقدت أعصابى وانهلت عليها بالضرب المبرح، وطلبت من طليقتى تحضير الأبناء لأخذهم فرفضت، لذلك لجأت لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لرفع دعوى قضائية ضدها.

القاهرة الجديدة محكمة الاسرة دعوى قضائية مرحلة المراهقة امن الكمبوند

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