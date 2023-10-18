الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

روجينا: "أفوض الرئيس السيسي لحماية مصر من المخطط الصهيوني"

روجينا
روجينا

شاركت الفنانة روجينا، منشورًا عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، وذلك تعقيبًا على الأحداث التي يشهدها قطاع غزة.

 

وفوضت الفنانة روجينا، الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الحفاظ على مصر وأرض سيناء، وحماية الفلسطينيين والقضية الفلسطينية.

 

وكتبت روجينا عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة: "أفوض أنا روچينا أمين عمار
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يلي: 
1- حماية أرض مصر من المخاطر والحرب مع إسرائيل وإنهاء مسيرة سلام استمرت عقودا 
2- حماية سيناء من مخطط تحويلها لمسرح حرب وعمليات عسكرية 
3- حماية الفلسطينيين ببقائهم على أرضهم "فلا أرض بلا شعب" 
4- حماية القضية الفلسطينية من الاندثار إلى الأبد حال تهجيرهم إلى مصر والأردن

#المصريين_معاك_ياريس
#مليونية_التفويض
#مسافة_السكة
#كل_أخ_عربي_أخي".

 

كانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 500 شهيد جراء قصف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة.

 

نقابة المهن التمثيلية تساند الرئيس السيسي 

 

أصدرت نقابة المهن التمثيلية، بيانًا لدعم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول تطورات الأوضاع في غزة، خاصة بعد قصف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المستشفى المعمداني.

وقالت النقابة في بيانها: “نثمن وندعم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلى المؤسف الذى يستهدف العزل من المدنيين وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة في مخالفة صارخة لكل الأعراف والمواثيق الحقيقية والإنسانية وقواعد ومبادئ القانون الدولي”.

أبرز نشاطات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الفنانة روجينا روجينا تفويض السيسي

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