دار الأوبرا تعلق أنشطتها ثلاثة أيام حدادًا على شهداء فلسطين

أعلنت دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغرعن تعليق جميع الأنشطة والفعاليات على مسارحها بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من الأربعاء 18 أكتوبر وحتى الجمعة 20 أكتوبر، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية حزنًا على الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق وبناء على توجيهات الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.