الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الحرية المصري": المصريون خلف الرئيس السيسي في رفضه تهجير الفلسطينيين

الدكتور ممدوح محمد
الدكتور ممدوح محمد محمود

أكد حزب الحرية المصرى برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، دعمه وتأييده الكامل لموقف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية؛ والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال رئيس حزب الحرية المصري، إن ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفى مع المستشار الألمانى برفض تهجير المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء وعدم تصفية القضية الفلسطينية، جاء متوافقا ومعبرا عن الإرادة الشعبية الكاملة؛ مؤكدا أن تنفيذ تلك الأفكار ستجر المنطقة بأسرها إلى حرب شاملة بعد عقود طويلة من معاهدة السلام.

وأكد أن مصر دولة كبيرة ذات سيادة وتمتلك جيشا وطنيا قويا قادرا على الحفاظ على الأمن القومى المصرى؛ وأن الشعب المصرى يوجد 105 ملايين مواطن يصطفون جميعا خلف القيادة السياسية والجيش المصرى للحفاظ على أمن مصر واستقرارها؛ مشددا على أن سيناء وأمن مصر خط أحمر.

 تهجير الفلسطنيين من قطاع غزة معناه القضاء على القضية الفلسطينية

وأوضح رئيس حزب الحرية المصرى أن تهجير المواطنين الفلسطنيين من قطاع غزة معناه الوحيد هو القضاء على القضية الفلسطينية حيث سيتبع ذلك تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية الى الاردن؛ والتصفية العرقية للفلسطينيين في القدس.

وثمن الدكتور ممدوح محمود رفض قادة مصر والأردن وفلسطين عقد قمة رباعية اليوم الأربعاء مع الرئيس الأمريكى بايدن؛ مؤكدا أنه بمثابة ادانة للموقف الأمريكى الداعم للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني؛ معربا عن أمله أن تساهم قمة السلام التى تستضيفها مصر الاسبوع المقبل؛ في وقف نزيف الدم وحرب الابادة الجماعية التى يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وكان قد أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الأربعاء، عن بالغ الأسى والألم لما يمر به الشعب الفلسطيني مقدما خالص التعازي في ضحايا القصف الوحشي للمستشفى الأهلي المعمداني، مؤكدًا إدانة مصر كل الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين بالمخالفة والانتهاك الصريح كافة القوانين الدولية، مشددا على رفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقفها.

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