الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

غراب : قرارات الرئيس تؤكد حماية أمن مصر القومي وسيناء خط أحمر

الدكتور أشرف غراب
الدكتور أشرف غراب

أشد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، بكلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس والتي أكد فيها رفض مصر للمخطط الإسرائيلي بنزوح وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، موضحا أن الشعب المصري كله علي قلب رجل واحد خلف قيادته السياسية رافضا هذه الفكرة الشيطانية التي يروجها الكيان الصهيوني، موضحا أن كلمة الرئيس حملت رسائل واضحة لكافة الأطراف, كما أنها كاشفة لكافة التحديات التي تواجه مصر والمنطقة .

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الشعب المصري يؤيد قرارات الرئيس السيسي 

أوضح  الدكتور أشرف غراب في تصريح لـ " الدستور " أن الشعب المصري يؤيد كافة القرارات التي يتخذها الرئيس السيسي في حماية أمن مصر القومي,  مشيرا إلى أن فكرة تهجير أهل غزة إلى سيناء هو مخطط اسرائيلي شيطاني تصدت له مصر بكل حزم ولن تسمح به مصر فمصر دولة قوية بجيشها وقيادتها السياسية ولن تفرط في حبة رمل من سيناء, موضحا إن دور مصر في القضية الفلسطينية والدفاع عنها دور كبير حديثا وقديما وعلى مر التاريخ المعاصر تسعى فيه لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية ولن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية .

مصر تدير ملف سيناء بحكمة 

وتايع: مصر تدير هذا الملف بحكمة لأن سيناء خط أحمر بالنسبة لجيش مصر والمصريين, موضحا أن مصر بذلت جهدا هظيما خلال الأيام الماضية لإدخال المساعدات لأهل غزة واتخذت مواقف حازمة لإجبار للاحتلال على السماح بإدخال المساعدات الغذائية, كما تتحرك في كل ساعة لوقف الاعتداءات الاسرائيلية على غزة, ودعت المجتمع الدولي للتدخل لوقف الاعتداءات الغاشمة, إضافة إلى تواصل القيادة السياسية يوميا مع قادة وزعماء العالم لوقف الجرائم الوحشية. 

 

تهجير الفلسطينين قرارات الرئيس سيناء خط أحمر

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