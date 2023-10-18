محافظ مطروح يتفقد عددا من المنافذ والسلاسل التجارية المشاركة بمبادرة تخفيض الأسعار

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، عددا من المنافذ والمحلات والسلاسل التجارية المشاركة بمبادرة تخفيض الأسعار بنطاق مدينة مرسى مطروح بنسب تخفيض تتراوح من ١٥ إلى ٤٠% تحت اشراف مديرية التموين وبالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات استمرارا للمتابعة الدورية لتنفيذ مبادرة الدولة لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية.

_ الالتزام بنسب التخفيض وعدم المغالاة



اطمئن محافظ مطروح خلال الجولة يرافقه كلا من المهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح وجمال جماد عضو الغرفة التجارية، على توافر كافة السلع الاساسية ، المشاركة في فعاليات المبادرة من ١١ إلى ١٨ سلعة أساسية فأكثر والالتزام بنسب التخفيض وعدم المغالاة . موجها بالمتابعة المستمرة مع الدفع بمزيد من القوافل إلى القري والتجمعات الصحراوية لتوفير احتياجاتهم من السلع الاساسية بأسعار مخفضة.

_ كتابة الأسعار بشكل واضح للجمهور



وجه المحافظ مطروح بضرورة كتابة الأسعار على كافة السلع بشكل واضح للجمهور، مشددا على تكثيف حملات المرور والمتابعة المستمرة علي الأسواق ومنافذ البيع ومحال البقالة للتأكد من الالتزام بالأسعار المخفضة وتوافر الكميات وتفعيل المبادرة وعدم المغالاة تيسيرا على المواطنين.



_ تخفيض أسعار ٧ سلع أساسية

جدير بالذكر أن الحكومة أعلنت عن تخفيض أسعار ٧ سلع أساسية بنسب من 15ل 25 % وهي سلع "السكر" والزيت "والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز"، بالإضافة إلى خفض 15 % على الدواجن الحية، والمجمدة والبيض، اعتبارا من السبت الماضي 14 أكتوبر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن المواطنين وجهود الحكومة لمكافحة جشع بعض التجار وضمان توافر المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة، لتحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق، وتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، والتخفيف من آثار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار.

جولة محافظ مطروح

جولة محافظ مطروح

جولة محافظ مطروح