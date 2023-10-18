الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أعضاء التحالف الوطني يؤديان صلاة الغائب عند بوابة رفح

صلاة الغائب
صلاة الغائب

يؤدي أعضاء التحالف الوطني، صلاة الغائب عند بوابة معبر رفح، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية اليوم الأربعاء.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على مستشفى المعمداني أمس أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن، وأعلنت مصادر طبية أن قرابة 800 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا مستشفى الشفاء الطبي القريب من المكان.

وأمس أظهرت مقاطع فيديو، مركبات الإسعاف وهي تنقل الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف، ويتبع المستشفى الأهلي العربي (المعمداني)، للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية في القدس، ويعد من أقدم المستشفيات في غزة.

وقوبل استهداف جيش الاحتلال إلى المستشفى المعمداني في غزة، بإدانة دولية وعربية واسعة، بعد القصف الوحشي للمستشفى، الذي أسفر عن 500 شهيد على الأقل.

وكان أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، رفض مصر، لتصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو أية محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أرضهم، أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة، مشيرًا إلى أن مصر ستظل على موقفها، الداعم للحق الفلسطيني المشروع في أرضه، ونضال الشعب الفلسطيني.

رفح أعضاء التحالف الوطني التحالف

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