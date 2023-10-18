الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية: الانتهاء بنسبة 98% من 3 وحدات للتضامن بقرى "حياة كريمة"

وحدات التضامن الاجتماعي
وحدات التضامن الاجتماعي بقرى حياة كريمة

أعلن اللواء  محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الانتهاء من إنشاء رافع لمياه الشرب بالكيلو 38.5 على مساحة 1180م2  لخدمة أهالى قرية أبو صير، وكذا الانتهاء بنسبة 85% من إنشاء محطة رفع مياه برج العرب القديم.

وأشار المحافظ، إلى الانتهاء من تجهيز 3 وحدات تضامن اجتماعي (ببرج العرب القديم، وقرية بهيج، وقرية أبو صير) بنسبة 98%، ويشتمل مبنى وحدة التضامن على (منطقة ألعاب خارجية، و3 فصول حضانة، و3 مكاتب تأهيل، وورشة تأهيل حرفي ومهني، ووحدة تدخل مبكر لذوي الهمم، وغرفة مشورة اقتصادية، ووحدة اجتماعية).

إنشاء مجمع زراعي بيطري بقرية بهيج

ولفت إلى الانتهاء من إنشاء مجمع زراعي بيطري بقرية بهيج (الميثاق)، نظرًا لحاجة الأهالى لوجود عيادة بيطرية تخدمهم، وتسهم بشكل ملحوظ في خدمة أكبر عدد من مربي الماشية وتقديم الخدمات البيطرية لهم مما يعمل علي تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة.

حياة كريمة أحدثت طفرة خدمية هائلة

وأضاف محافظ الإسكندرية، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أحدثت طفرة خدمية هائلة حولت القرى إلى مراكز خدمية، وحققت معيشة آدمية لائقة لأهالي القرى الأشد احتياجا في الإسكندرية، فرسمت البسمة على وجوه الأهالي بعد أن غابت عنهم لسنوات طوال.

ونوه بأن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تأتي في إطار الاهتمام بالمواطنين في المراكز والقرى والنجوع والمناطق النائية وتوفير حياة كريمة لهم.

وحدات التضامن الاجتماعي بقرى حياة كريمة
وحدات التضامن الاجتماعي بقرى حياة كريمة
وحدات التضامن الاجتماعي بقرى حياة كريمة
وحدات التضامن الاجتماعي بقرى حياة كريمة
وحدات التضامن الاجتماعي بقرى حياة كريمة
وحدات التضامن الاجتماعي بقرى حياة كريمة
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