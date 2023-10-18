الاحتلال الإسرائيلى: استشهاد اثنين من كبار مسئولى حماس

أعلن الاحتلال الإسرائيلي استشهاد اثنين آخرين من كبار مسئولي حركة حماس، في الغارات الجوية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وأكد الاحتلال الإسرائيلي أن محمد عوض الله، قائد وحدة الصواريخ المضادة للدبابات في غزة، وأكرم حجازي، التابع لقوات حماس البحرية، استشهدا.

وأضاف جيش الاحتلال أنه يتردد أن حجازي، هو العقل المدبر للضربات الموجهة ضد إسرائيل.

وذكر أن جيش الاحتلال استمر في مهاجمة عشرات الأهداف بقطاع غزة خلال الأيام الأخيرة.

جو بايدن في إسرائيل

وفي وقت سابق، وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل للتضامن مع الاحتلال الإسرائيلي.

وهبطت طائرة بايدن في تل أبيب اليوم الأربعاء، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مثلما يمكن أن يرى في بث مباشر قدمه مكتب نتنياهو.

وقال البيت الأبيض إن بايدن من المتوقع أن يعقد محادثات مع نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوج، وكذلك مجلس الحرب الإسرائيلي.

وتأتي زيارته بعد يوم من القصف المدمر لمستشفى المعمداني في قطاع غزة الذي راح ضحيته المئات من الأشخاص، بحسب وزارة الصحة المحلية.