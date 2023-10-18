الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يغير شعاره دعمًا لفلسطين بعد مجرز مستشفى المعمداني

الزمالك
الزمالك

قام نادي الزمالك بتغيير شعاره على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، تضامنًا مع القضية الفلسطينية.

 

وضع الزمالك على شعاره علم فلسطين بعد الأحداث الدامية على مستشفى المعمداني في غزة.

 

مجزرة مستشفى المعمداني


وتحولت ساحة مستشفى الأهلى "المعمداني" في حى الزيتون وسط مدينة غزة مساء الثلاثاء، إلى شلال من الدماء وأشلاء متقطعة، بعد أن قتل وأصيب مئات المصابين والمرضى في هجوم صادم وشنيع نفذه جيش الاحتلال.

وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة: “إن جريمة حرب جديدة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى الأهلي العربي وسط مدينة غزة، وتوافد عشرات من القتلي والجرحى على مجمع الشفاء الطبي جراء القصف”.

وأوضح أن المستشفى كان يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من منازلهم قسريا بسبب الغارات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن 500 قتيل سقطوا في ضربة جوية إسرائيلية على المستشفى الأهلي العربي في قطاع غزة.

وأفادت الوزارة في بيان بسقوط 500 قتيل على الأقل من النازحين الذين قصفهم الاحتلال في ساحة المستشفى في وسط قطاع غزة، مشيرة إلى أن هناك المئات تحت الأنقاض.

وكان المستشفى يأوي آلاف النازحين من مناطق سكنهم بعد أن أنذر الجيش الإسرائيلي سكان محافظتي غزة وشمال القطاع بالنزوح إلى مناطق الوسط والجنوب.

وأظهرت صور من المستشفى الأهلي النيران تلتهم قاعات المستشفى وتناثر الزجاج وأشلاء الجثث في المنطقة.

 

 

 

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