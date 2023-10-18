عاجل.. ردا على مجزرة مستشفى المعمدانى.. كتائب القسام وسرايا القدس توجهان ضربات صاروخية على إسرائيل

وجهت كتائب القسام ضربات صاروخية متتالية كبيرة على تل أبيب وريشون لتسيون وعسقلان وعدد من المناطق في إسرائيل، وذلك رداً على المجزرة الشنيعة التي ارتكبها الاحتلال باستهداف مستشفى المعمداني بوسط غزة، ما أسفر عن استشهاد المئات من الجرحى والمرضى والنازحين الفلسطينين.

كما قصفت القسام مدينة سديروت ومجمع "مفتاحيم" وتحشدات للقوات الإسرائيلية في أشكول وكفار عزة وعدة مناطق أخرى بغلاف غزة، بالصواريخ وقذائف الهاون.

وأعلنت كتائب القسام قصف تجمعا للجنود الإسرائيليين قرب مفكعيم برشقة صاروخية، حسبما نقلت وكالات.

من جهتها، قالت سرايا القدس إنها قصف "تل أبيب" برشقة صاروخية "ردا على مجازر العدو بحق المدنيين" في قطاع غزة.

مجزرة مستشفى المعمداني

وتحولت ساحة مستشفى الأهلى "المعمداني" في حى الزيتون وسط مدينة غزة مساء الثلاثاء، إلى شلال من الدماء وأشلاء متقطعة، بعد أن قتل وأصيب مئات المصابين والمرضى في هجوم صادم وشنيع نفذه جيش الاحتلال.

وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة: “إن جريمة حرب جديدة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى الأهلي العربي وسط مدينة غزة، وتوافد عشرات من القتلي والجرحى على مجمع الشفاء الطبي جراء القصف”.

وأوضح أن المستشفى كان يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من منازلهم قسريا بسبب الغارات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن 500 قتيل سقطوا في ضربة جوية إسرائيلية على المستشفى الأهلي العربي في قطاع غزة.

وأفادت الوزارة في بيان بسقوط "500 قتيل على الأقل من النازحين الذين قصفهم الاحتلال في ساحة المستشفى" في وسط قطاع غزة، مشيرة أن إلى هناك "مئات تحت الأنقاض.

وكان المستشفى يأوي آلاف النازحين من مناطق سكنهم بعد أن أنذر الجيش الإسرائيلي سكان محافظتي غزة وشمال القطاع بالنزوح إلى مناطق الوسط والجنوب.

وأظهرت صور من المستشفى الأهلي النيران تلتهم قاعات المستشفى وتناثر الزجاج وأشلاء الجثث في المنطقة.