الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل مدير عام هيئة الرعاية والرقابة الصحية بالتأمين الصحى الشامل

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، الدكتورة سالى حمودة مدير عام هيئة الرعايه والرقابة الصحية بالتأمين الصحى الشامل لعرض مستجدات العمل داخل الهيئة.


توفيرت الرعاية الصحية الكاملة
 

و أكد محافظ بورسعيد، أن منظومة التأمين الصحى الشامل وفرت لكافة المواطنين الرعاية الصحية الكاملة، وحققت تقدما غير مسبوق فى مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن، من خلال تطوير المؤسسات الطبية "مستشفيات ووحدات صحية "، وتدريب الكوادر البشرية على أعلى مستوى، والاستعانة بأحدث النظم والإمكانات الطبية،  لافتا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل، حققت نجاحا كبيرا، تعكسه الأرقام  والإحصاءات.

واستمع الغضبان لشرح من مدير عام هيئة الرعاية والرقابة الصحية بالتأمين الصحى الشامل حول خطة العمل بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطن، مستعرضا سير العمل داخل منظومة التأمين الصحي الشامل،  وانتظام تقديم الخدمات والرعاية الصحية،  و مدى الاستجابة لشكاوى المواطنين والتواصل معهم، لافتا أن المنظومة أثبتت نجاحها بفضل الجهود المتواصلة لكافة الجهات المعنية بالدولة،

من جانبها،  وجهت مدير عام هيئة الرعاية والرقابة الصحية بالتأمين الصحى الشامل، الشكر للمحافظ  على دعمه المتواصل للمنظومة الصحية ببورسعيد،  مؤكدة أن بورسعيد شهدت تطورا غير مسبوق في قطاع الصحة،  وهناك تعاون مستمر بين كافة الجهات لتحقيق مستوى الرضا لدى المواطن والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لأبناء بورسعيد.

 

وفي شأن آخر، أعلن اللواء عادل الغضبان عن استمرار سير العمل في تطوير ورفع كفاءة شارع الحرية بمدينة بورفؤاد ضمن خطة موسعة لتطوير منظومة الطرق والمحاور الفرعية والرئيسية بمختلف المناطق المحافظة، تماشيا مع خطة التطوير التي تشهدها المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري لبورسعيد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أنه يجرى العمل حاليًا في تطوير شارع الحرية بداية من شارع الجمهورية وصولًا حتى شارع ٢٣ يوليو بطول ٤٠٠ م،  بينما تتمثل المرحلة الثانية في  تطوير  بداية شارع الجامعة "شارع ١٢" حتى شارع ٢٣ يوليو،  مع استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة الأسفلت للوصلة من شارع ٢٣ يوليو وصولا حتى شارع الجمهورية،بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل.

وأوضح أن أعمال تطوير الطريق تشمل أعمال رصف وتوسعة الطريق وتأسيس بعض الأماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع والالتزام بالمدة الزمنية المقررة لخطة العمل لتحقيق المظهر الحضاري والجمالي اللائق، لرفع كفاءة منظومه الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة،وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد.

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IMG-20231018-WA0056
IMG-20231018-WA0055
IMG-20231018-WA0055
منظومة التأمين الصحي الشامل بورسعيد مواطنين التأمين الصحي شامل

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