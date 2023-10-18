الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مأساة أطفال غزة.. "بى بى سى" ترصد معاناة الناجين من "قصف المعمدانى"

غزة
غزة

رصدت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي (BBC) مأساة أطفال  غزة عقب القصف المتواصل الذي تشنه قوات الاحتلال بشكل وحشي على قطاع غزة واستهداف واضح للمدنيين العزل.

مأساة الأطفال فى غزة 

وقال  الطبيب البريطاني غسان أبوستة، الذي يعمل في غزة في مستشفى الشفاء لبي بي سي إنه لا يوجد مكان أكثر عزلة في هذا الكون من طفل جريح لم يعد لديه عائلة تعتني به، وقال لراديو بي بي سي:  إن حوالي 40% من الجرحى الذين تم نقلهم إلى المستشفى هم من الأطفال.

وأضاف لبي بي سي: "كلها إصابات ناجمة عن الانفجارات، وهناك هذه الإصابات المروعة الناجمة عن الشظايا والحروق وسقوط الحجارة، ويتم انتشال الناس من تحت أنقاض منازلهم، ويصف المشاهد التي يراها في غزة بأنها "ظاهرة الطفل الجريح الذي لا عائلة له على قيد الحياة، وقال: "كل يوم لدينا هذه الحالات حيث يقال لنا إن هذا هو الفرد الوحيد الباقي من الأسرة".

وقال إنه عالج فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات مصابة بحروق وفتاة أخرى تبلغ من العمر أربع سنوات تعاني أيضًا من حروق في الوجه وإصابة في الرأس، وأضاف: "لقد كانوا الوحيدين الذين تم انتشالهم من منزل العائلة باعتبارهم ناجين".

وقبل أيام وجد نفسه يجري عملية جراحية لطفل في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، حيث قتلت الطبيبة التي كانت من المفترض أن تجرى للطفل العملية.

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مأساة أطفال الحرب فى غزة

 وقالت" كارولين هاوسمان " مديرة شبكة CFAB، وهى شبكة خدمات اجتماعية دولية تعمل على مساعدة أولئك الذين تيتموا بسبب الحرب إنه لا تستطيع التنبؤ بحجم الذين تركوا دون أفراد من أسرهم حتى الآن، لكنها تقول إن العدد سيكون "ضخمًا. 

وتابعت "نحن نعمل على إعادة ربط الأطفال من طرفي الحرب بأسرهم، بغض النظر عن ظروفهم".

فيما قالت تمارا الرفاعي من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا): "الآن، مع الصدمة النفسية واضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب الذي يعاني منه الأطفال، لا يمكن إلا أن يزداد الأمر سوءا".

بى بى سى هيئة الإذاعة البريطانية الاحتلال مأساة الأطفال غزة

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