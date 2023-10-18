الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: يجب تحويل جرائم الاحتلال الإسرائيلى للمحكمة الجنائية الدولية

النائب أحمد إدريس،
النائب أحمد إدريس،

أدان النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، ما حدث في غزة من استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، ما أسفر عن استشهاد المئات من الذين سبق وأصيبوا جراء القصف الإسرائيلي لغزة ولجأوا للمستشفى باعتبارها ملاذًا آمنًا.
وتعجب "إدريس"، في بيان، من المنظمات الدولية والحقوقية التي تقف موقف المتفرج على ما يحدث من مجازر في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، وإراقة الدماء وقتل الأطفال بوحشية، منددًا بجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الأبرياء، دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكنًا.
وقال عضو مجلس النواب، إن الغرب لديه ازدواجية في معايير نظرته للأحداث في فلسطين، حيث يغض الطرف عما يحدث من جرائم جيش الاحتلال الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ويدين المقاومة ودفاع أبناء فلسطين عن أنفسهم.

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اتحاد الأطباء العرب يندد باستهداف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة

وطالب "إدريس"، بضرورة تقديم إسرائيل للمحكمة الدولية الجنائية؛ نظرًا لارتكابها مجازر بشعة ضد الفلسطينيين، وللتحقيق في الوقائع الموثقة من جرائم حرب واعتداءات تخالف القانون الدولي وكل المواثيق ذات الصلة. 

كما دعا عضو مجلس النواب، إلى ضرورة سعي المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي وفتح ممرات إنسانية، حفاظًا على أرواح الأبرياء، وتوصيل المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية.

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"المنظمات الأهلية الفلسطينية": قصف إسرائيل مستشفى المعمدانى مجزرة غير مسبوقة وجريمة إبادة جماعية

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف مستشفى الأهلي المعمداني بغزة بضربة جوية، بصاروخ أمريكي وأسفر عن القصف استشهاد المئات من المرضى والجرحى الذين أصيبوا في قصف سابق، فيما ألغى الرئيس محمود عباس اجتماعا كان مقررا مع الرئيس الأميركي جو بايدن، في أعقاب غارة إسرائيلية على مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في غزة، الثلاثاء، أدت إلى مقتل المئات.

وأعلن الرئيس الفلسطيني الحداد في البلاد 3 أيام، فيما قال المرصد العربي لحقوق الإنسان على ضرورة ملاحقة ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة البشعة، مطالبًا المجتمع الدولي بالكف عن سياسة الكيل بمكيالين واتخاذ موقفا حاسما لمحاسبة سلطة الاحتلال ووقف نزيف الدم الفلسطيني.

النائب أحمد إدريس مجزرة مستشفى المعمداني غزة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجازر المجتمع الدولي

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