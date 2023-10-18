الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"المنظمات الأهلية الفلسطينية": قصف إسرائيل لمستشفى المعمداني مجزرة غير مسبوقة وجريمة إبادة جماعية

قصف إسرائيل لمستشفى
قصف إسرائيل لمستشفى المعمداني

علق مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، على قصف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة.

 

جيش الاحتلال يستهدف المدنيين النازحين

 

وقال خلال تصريحات لفضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأربعاء، إن القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في قطاع غزة مجزرة غير مسبوقة وجريمة إبادة جماعية، منوهًا أن جيش الاحتلال استهدف المدنيين النازحين الذين لجأوا للمستشفى.

 

وتابع مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن موقف المجتمع الدولي متخاذل تجاه جرائم جيش الاحتلال المستمرة في قطاع غزة.

 

وفي وقت سابق أكد أن منظمات الإغاثة في قطاع غزة عاجزة عن تقديم الخدمات للسكان خاصة وأن إسرائيل تحاول فرض مشروعها بإنهاء القضية الوطنية الفلسطينية وعزل قطاع غزة وتهجير السكان، مضيفًا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستغل العدوان على غزة لتحقيق مكاسب سياسية واضحة، لافتا إلى أننا نحتاج إلى توفير مقومات الصمود لدى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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