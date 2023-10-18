الكنيسة الأسقفية: ما يحدث فى فلسطين مجزرة وفضيحة إنسانية

أدانت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر، في بيان رسمي، أحداث العنف تجاه المدنيين الفلسطينيين، واستهداف المدنيين الأبرياء.

ما يحدث في فلسطين مجزرة وفضيحة إنسانية

وتعتبر الكنيسة الأسقفية أن ما يحدث في فلسطين مجزرة وفضيحة إنسانية لقتل أبرياء يطلبون العلاج والدواء وفى ملجأ آمن.

ورفعت الكنيسة الأسقفية صلواتها من أجل شعب فلسطين واستهداف مستشفي الكنيسة الأسقفية بغزة، والمطران حسام ناعوم مطران الكنيسة الأسقفية بالقدس، من أجل أن يمنح الله التعزية والرجاء لكل المنكوبين، واثقين في رحمته للذين يعانون أهوال الحروب.

وأيضًا أدانت الطائفة الإنجيلية بمصر القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين.

وأعرب الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عن حزنه الشديد إزاء استخدام العنف الوحشي غير المُبرَّر، وقصف منشآت مدنية، وهو ما يؤكد تجاوز إسرائيل القانون الدولي والتعدي على جميع القيم الإنسانية.

وثمنت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بقيادة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدور الوطني الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وقال رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية: "التدخل المصري في محاولة وقف العنف ودعم وإغاثة الفلسطينيين هو الأكثر عقلانية، وموقف الدولة المصرية والقيادة السياسية في ظل تصاعد العنف يؤكد حرصها على سلامة البشر، والحفاظ على الأرض، أكثر من أي شيء آخر، كما يعكس علاقة الشعب المصري بالشعب الفلسطيني التاريخية، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يمتلك القدرة على الإغاثة الإقليمية".

كما أدانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، العنف الإسرائيلي غير المبرر ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، الذي بلغ ذروة قاسية اليوم بقصف المستشفى المعمداني في غزة، ما أسفر عن سفك دماء مئات الأبرياء من الشهداء والمصابين.

وأكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان لها منذ قليل، موقفها الثابت ضد إراقة الدماء الزكية في كل مكان وعلى كل جانب، بالإضافة إلى دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني في العيش الآمن داخل أراضيهم، متابعة: "نصلي أن يعينهم الله على ما يواجهونه من أهوال، وأن يعطي طمأنينة للعالم كله".