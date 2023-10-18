الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة الأسقفية: ما يحدث فى فلسطين مجزرة وفضيحة إنسانية

سامي فوزي
سامي فوزي

أدانت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر، في بيان رسمي، أحداث العنف تجاه المدنيين الفلسطينيين، واستهداف المدنيين الأبرياء.

ما يحدث في فلسطين مجزرة وفضيحة إنسانية 

وتعتبر الكنيسة الأسقفية أن ما يحدث في فلسطين مجزرة وفضيحة إنسانية لقتل أبرياء يطلبون العلاج والدواء وفى ملجأ آمن.

ورفعت الكنيسة الأسقفية صلواتها من أجل شعب فلسطين واستهداف مستشفي الكنيسة الأسقفية بغزة، والمطران حسام ناعوم مطران الكنيسة الأسقفية بالقدس، من أجل أن يمنح الله التعزية والرجاء لكل المنكوبين، واثقين في رحمته للذين يعانون أهوال الحروب.

وأيضًا أدانت الطائفة الإنجيلية بمصر القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين.

وأعرب الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عن حزنه الشديد إزاء استخدام العنف الوحشي غير المُبرَّر، وقصف منشآت مدنية، وهو ما يؤكد تجاوز إسرائيل القانون الدولي والتعدي على جميع القيم الإنسانية.

وثمنت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بقيادة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدور الوطني الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح  السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وقال رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية: "التدخل المصري في محاولة وقف العنف ودعم وإغاثة الفلسطينيين هو الأكثر عقلانية، وموقف الدولة المصرية والقيادة السياسية في ظل تصاعد العنف يؤكد حرصها على سلامة البشر، والحفاظ على الأرض، أكثر من أي شيء آخر، كما يعكس علاقة الشعب المصري بالشعب الفلسطيني التاريخية، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يمتلك القدرة على الإغاثة الإقليمية".

كما أدانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، العنف الإسرائيلي غير المبرر ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، الذي بلغ ذروة قاسية اليوم بقصف المستشفى المعمداني في غزة، ما أسفر عن سفك دماء مئات الأبرياء من الشهداء والمصابين.

وأكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان لها منذ قليل، موقفها الثابت ضد إراقة الدماء الزكية في كل مكان وعلى كل جانب، بالإضافة إلى دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني في العيش الآمن داخل أراضيهم، متابعة: "نصلي أن يعينهم الله على ما يواجهونه من أهوال، وأن يعطي طمأنينة للعالم كله".

استهداف المستشفى المعمداني المستشفى المعمداني مجزرة المستشفى المعمداني وفيات المستشفى المعمداني اصابات المستشفى المعمداني

مواد متعلقة

رئيس الطائفة الإنجيلية: قصف إسرائيل لمستشفى الأهلى المعمدانى بغزة تجاوز للقانون الدولى

رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية: نصلي من أجل أن يعم السلام في أرض فلسطين

الكنيسة البيزنطية تحتفل بتذكار القدّيس البارّ في الشهداء أندراوس

الكنيسة المارونية في مصر تحتفل بتذكار القدّيس النبيّ هوشع

كنائس غزة تتحول إلى مستشفيات لمداواة المصابين وملاجئ للمشردين (صور)

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يفتتح مؤتمر كنائس جنوب الكرة الأرضية

الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القدّيس إغناطيوس الإنطاكيّ

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوي كونتاردو فيريني العلماني

الأكثر قراءة

عاجل.. ردًا على مجزرة مستشفى المعمدانى.. كتائب القسام وسرايا القدس توجهان ضربات صاروخية على إسرائيل

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. بقنبلة أمريكية.. "وول ستريت جورنال" تؤكد قصف الاحتلال المستشفى المعمدانى بغزة

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

عاجل.. زعيم حزب العمال البريطانى: لا يمكن تبرير استهداف مستشفى المعمدانى بغزة

عاجل.. انخفاض عالمى.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 18-10-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

المجزرة الصهيونية فى المستشفى المعمدانى: القنابل الأمريكية بيد الجيش الإسرائيلى

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر "الحل النهائي" إلى زمن "الحيوانات البشرية"(1)

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

جوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق نار إنسانى فورى فى غزة

حرب غزة.. شهيدان و13 إصابة فى قصف جديد استهدف شقة سكنية غرب خان يونس

عاجل.. ردًا على مجزرة مستشفى المعمدانى.. كتائب القسام وسرايا القدس توجهان ضربات صاروخية على إسرائيل