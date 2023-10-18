خبير علاقات دولية: مجلس الأمن عجز عن الوصول لقرار يحفظ الأمن والسلم بالأراضى المحتلة

قال طارق البرديسى، خبير علاقات دولية، إن ما يحدث بالأراضي المحتلة يحتاج إلى تحرك المجتمع بشكل عام وسريع من أجل إيقاف شلالات الدم وتحقيق الاستقرار، ولابد من تحرك المجتمع الدولي لمنع التصعيد ووقف المجازر التي تحدث الآن.

وأضاف البرديسى، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أنه على المجتمع وضع حلول لأصل المشكلة، وتحقيق التهدئة وإدخال المساعدات الإنسانية الطبية الإغاثية لأهالينا في قطاع غزة، موضحا أن تحقيق الحد الأدنى من الاستقرار مهمة المجتمع الدولي لإظهار الجدية في تنفيذ مهمته وحفظ السلم والأمن.

خبير العلاقات الدولية: ما يحدث بالأراضي المحتلة يحتاج إلى تحرك المجتمع بشكل عام وسريع

وأوضح البرديسي، أن مجلس الأمن عجز في التوصل إلى قرار يحفظ السلم والأمن الدوليين وهو مهمته الأساسية التي يقوم عليها المجلس، ونتمنى أن يصل إلى قرار وإلا سيكون أبعد ما يكون من إنشائه.