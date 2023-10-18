الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الكويت تدين مجزرة "المعمدانى": ما تفعله إسرائيل خرق لمبادئ القانون الدولى الإنسانى

وزارة الخارجية الكويتية
وزارة الخارجية الكويتية

أعربت الكويت عن إدانتها واستهجانها الشديدين لقصف الاحتلال الإسرائيلي، الوحشي لمستشفى "المعمداني" في قطاع غزة، مما أدى إلى سقوط المئات من الضحايا والمصابين الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان مساء أمس الثلاثاء، أن ما تقوم به قوات الاحتلال من استهداف للمستشفيات والمرافق العامة يعد خرقًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني. 

ودعت الخارجية الكويتية المجتمع الدولي ومجلس الأمن لوضع حد فوري لهذه الممارسات اللاّإنسانية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق والتي لا يقرها دين ولا قانون ولا فطرة إنسانية سوية.

وجددت وزارة الخارجية الكويتية التأكيد على موقف دولة الكويت الثابت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق بكافة الوسائل الممكنة لتخفيف معاناته المستمرة، وتدعو لوقفة دولية جادة وسريعة لإيقاف هذه الجرائم الوحشية.

من جانبه قال الرئيس الفلسطيني إن المجزرة التي تمت اليوم بقصف المستشفى المعمداني، هي جريمة جديدة قامت بها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وذلك ردا على الأكاذيب التي تروجها إسرائيل بأنها لم تقم بقصف المستشفى بعد الغضب العالمي تجاه تلك الجريمة.

وقال الرئيس الفلسطيني، أن تلك الجريمة لا يجب أن تمر مرور الكرام، وأنني اتفقت مع الرئيس المصري والأردني على إلغاء قمة الأردن التي كان مقرر لها اليوم الأربعاء، وقال لا مجال لأي حديث سوى وقف تلك الحرب وتوفير الحماية الدولية لشعبنا.

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