الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصادر تكشف لقناة "القاهرة الإخبارية" كواليس إلغاء القمة العربية مع بايدن

مصر وفلسطين
مصر وفلسطين

كشفت مصادر لقناة "القاهرة الإخبارية"، كواليس إلغاء القمة الرباعية التي كان مقرر عقدها بين مصر والأردن وفلسطين مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في عمان اليوم الأربعاء.

مصر وفلسطين ضغطتا على الأردن

وقالت المصادر لقناة القاهرة الإخبارية، إن القمة تم إلغاؤها بعد أن ضغطت مصر وفلسطين على الأردن لعدم عقدها.

وجاء هذا القرار ردا على الهجوم الإسرائيلي الوحشي على مستشفى المعمداني في غزة، الذي أسفر عن مقتل وإصابة مئات المدنيين، بينهم أطفال.

 

وأثار هذا العمل الإجرامي غضب الشارع العربي، ودفع مصر وفلسطين إلى التوافق على إلغاء الاجتماع مع بايدن، الذي كان في طريقه إلى الشرق الأوسط. وأعلن الأردن احترامه لهذا الموقف وتأجيل القمة إلى أجل غير مسمى.

 

 

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