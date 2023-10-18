الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

وزير الخارجية: إصابة 4 مصريين جراء قصف معبر رفح من الجانب الفلسطيني

قال وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، إن 4 عمال مصريين أصيبوا بقصف إسرائيلي للجانب الفلسطيني لمعبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة المحاصر.

وأوضح وزير الخارجية، في حواره مع شبكة "CNN" الأمريكية،: معبر رفح من الجانب الفلسطيني تعرض للقصف 4 مرات خلال اليومين الماضيين، وخلال محاولاتنا لإصلاح بعض الدمار الزي لحق به، وتم إصابة 4 عمال مصريين".

 لا توجد أية ضمانات لوجود طرق آمنة من أجل لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الفلسسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر.

وزير الخارجية سامح شكري إصابة 4 عمال مصريين معبر رفح قطاع غزة

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