"بايدن" يدرس طلب تمويل 100 مليار دولار يتضمن مساعدات لـ إسرائيل وأوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، إنه يدرس طلب تمويل حجمة 100 مليار دولار، يتضمن مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا.

وقال البنتاجون، إنه سيستمر "التدفق المستمر للأسلحة" إلى إسرائيل من الولايات المتحدة.

وقالت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاجون، سابرينا سينغ، إنه حتى يوم الثلاثاء، "كانت هناك خمس مهمات لطائرات من طراز C-17 نجحت في نقل مجموعة من المساعدات الأمنية إلى إسرائيل".

وتابع سينج، أن تلك الرحلات تمت في الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر.

وأوضح: "إننا نشهد عمليات تسليم شبه يومية إلى إسرائيل وأتوقع أن يستمر تدفقها".

واستطرد: بالإضافة إلى إرسال الأسلحة، تعمل الولايات المتحدة أيضًا على تعزيز وجودها في الشرق الأوسط حيث تعمل على منع اتساع الصراع بين إسرائيل وحماس.

تتجه قوة للرد السريع من مشاة البحرية الأمريكية إلى المياه قبالة سواحل إسرائيل، ويقوم البنتاغون بإعداد القوات الأمريكية لانتشار محتمل في البلاد، حسبما قال العديد من مسؤولي الدفاع خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال مسؤولان دفاعيان مطلعان إن قوة الرد السريع ستنضم إلى عدد متزايد من السفن الحربية الأمريكية والقوات المتقاربة في إسرائيل، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى إرسال رسالة ردع إلى إيران وجماعة حزب الله اللبنانية.

الرئيس الفلسطيني يلغي لقاءه بـ بايدن

ألغى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اجتماعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد قصف المستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة، بحسب مسؤولين فلسطينيين – وهو القرار الذي يأتي عشية زيارة الرئيس الأمريكي إلى غزة. منطقة.

ويعود عباس إلى رام الله وقد دعا إلى عقد اجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية الليلة بعد قصف المستشفى.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن ما بين 200 إلى 300 شخص قتلوا في غارة إسرائيلية، استنادا إلى تقديرات أولية.