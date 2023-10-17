الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"بايدن" يدرس طلب تمويل 100 مليار دولار يتضمن مساعدات لـ إسرائيل وأوكرانيا

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، إنه يدرس طلب تمويل حجمة 100 مليار دولار، يتضمن مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا. 

وقال البنتاجون، إنه سيستمر "التدفق المستمر للأسلحة" إلى إسرائيل من الولايات المتحدة.

وقالت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاجون، سابرينا سينغ، إنه حتى يوم الثلاثاء، "كانت هناك خمس مهمات لطائرات من طراز C-17 نجحت في نقل مجموعة من المساعدات الأمنية إلى إسرائيل".

وتابع سينج، أن تلك الرحلات تمت في الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر.

وأوضح: "إننا نشهد عمليات تسليم شبه يومية إلى إسرائيل وأتوقع أن يستمر تدفقها".

واستطرد: بالإضافة إلى إرسال الأسلحة، تعمل الولايات المتحدة أيضًا على تعزيز وجودها في الشرق الأوسط حيث تعمل على منع اتساع الصراع بين إسرائيل وحماس.

تتجه قوة للرد السريع من مشاة البحرية الأمريكية إلى المياه قبالة سواحل إسرائيل، ويقوم البنتاغون بإعداد القوات الأمريكية لانتشار محتمل في البلاد، حسبما قال العديد من مسؤولي الدفاع خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال مسؤولان دفاعيان مطلعان إن قوة الرد السريع ستنضم إلى عدد متزايد من السفن الحربية الأمريكية والقوات المتقاربة في إسرائيل، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى إرسال رسالة ردع إلى إيران وجماعة حزب الله اللبنانية.

 

txt

اتحاد النقابات الفنية يستنكر قصف مستشفى الأهلي المعمداني في غزة

الرئيس الفلسطيني يلغي لقاءه بـ بايدن 

 

ألغى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اجتماعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد قصف المستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة، بحسب مسؤولين فلسطينيين – وهو القرار الذي يأتي عشية زيارة الرئيس الأمريكي إلى غزة. منطقة.

ويعود عباس إلى رام الله وقد دعا إلى عقد اجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية الليلة بعد قصف المستشفى.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن ما بين 200 إلى 300 شخص قتلوا في غارة إسرائيلية، استنادا إلى تقديرات أولية. 

الرئيس الامريكي بايدن يدرس طلب تمويل 100 مليار دولار لاسرائيل وأوكرانيا

الأكثر قراءة

استشهاد 4 أشخاص من أسرة رئيس حركة حماس إسماعيل هنية

مصر تحمل إسرائيل المسئولية فى استهداف محيط معبر رفح

"يوتيوب" يقطع البث المباشر لقناة "القاهرة الإخبارية" بعد فضحها لمجزرة مستشفى المعمداني

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

فلسطينيون يتظاهرون ضد أبومازن بسبب "لهجته التصالحية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر "الحل النهائي" إلى زمن "الحيوانات البشرية"(1)

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

جلال حمام

تحية إلى رجُل الأزمات الصعبة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

العراق يعلن الحداد 3 أيام على ضحايا مجزرة المستشفى المعمداني بغزة

هنية: أدعو شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى الخروج تنديدًا بمجزرة المعمداني

مصر: قصف إسرائيل لمستشفى المعمدانى انتهاك خطير للقانون الدولى والإنسانى