الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ثقافة الفيوم تحتفى بتوقيع ومناقشة مسرحية ''الأميرة ذات الهمة"

ثقافة الفيوم
ثقافة الفيوم

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، حفل توقيع ومناقشة مسرحية "الأميرة ذات الهمة" للكاتب د. إبراهيم حنفي، بالمركز الثقافي بنادي قارون بالفيوم، ضمن حفلات توقيع الكتب الفائزة في مسابقة النشر الإقليمي لعام 2022.

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بدأت فعاليات الحفل الذي أداره الباحث أشرف عبدالكريم، بحديث للكاتب د. ابراهيم حنفي عن سبب اختياره لتلك السيرة موضحًا أن "الأميرة ذات الهمة" شخصية تستحق الكتابة، فهي سيرة عاشت 500 عام، والأدب الشعبي هو ما أكسبها هذا العمر، وتابع قائلًا: ظهرت تلك البطلة النسائية في فترة اضمحلال، واستطاعت أن تنتشل الشعب من الظلم وتكّون الجيش.

أشار الأديب منتصر ثابت بأن ''ذات الهمة'' من السير العظيمة، التي تؤرخ الصراع بين الأمويين، ثم العباسيين، وفي هذا الكتاب استطاع المؤلف أن يتخلص من كل هذه الصراعات، ويركز على شخصية ''ذات الهمة''، وكيف تجاوزت ما تعرضت له وأصبحت تقود الجيوش.

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أضاف أن في هذا الكتاب مقابلة بين النسوية والذكورية، فالنص انتصر للمرأة منذ بدايته، بجعلها شخصية نسوية قوية قادرة على مواجهة الرجال، مشيدًا في ختام حديثه بتميز الحوار الذي خدم البناء المسرحي كونه جمع بين شكل البناء الملحمي والسردي في السيرة.

واختتم الحفل الذي نظمه قسم الثقافة العامة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، ضمن برنامج إقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي، وبالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، بكلمة الكاتب والمفكر عصام الزهيري، الذي عبّر عن سعادته بإصدار هذا الكتاب الذي تناول فيه الكاتب مسرحية جسدت هموم المرأة في المجتمع العربي، وعبرت عن طموحها في التحرر من الهيمنة، والامتهان الذكوري لها، وذلك من خلال إسقاط درامي لمفاهيم وعلاقات حديثة على شخصيات المسرحية، وأحداثها الملحمية، مثل مفهوم الوطنية والاستقلال الوطني، مثلما عبرت ملحمة عنترة بن شداد عن هموم وأحلام طبقات الرقيق، والموالي في المجتمع العربي القديم، وكذلك ملحمة أبوزيد الهلالي.

ثقافة الفيوم

ثقافة الفيوم
ثقافة الفيوم
ثقافة الفيوم
ثقافة الفيوم
مسرحية مسرحية الأميرة ذات الهمة الأميرة ذات الهمة ذات الهمة النشر الإقليمي

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