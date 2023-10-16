مبادرة "أنت الحياة".. فعاليات متنوعة لهيئة قصور الثقافة في دمياط

شهدت قرى مركز تفتيش كفر سعد بمحافظة دمياط، فعاليات مبادرة "أنت الحياة" التى نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة خلال الفترة من ١٢ إلى ١٤ أكتوبر الحالي، في سياق خطة الوصول بالخدمات للقرى الأكثر احتياجا ضمن برامج العدالة الثقافية.

تضمنت فعاليات اليوم الأول ورشة فنية بعنوان "رسم على الوجه علم مصر" أدارها فادي السيد، إلى جانب عروض فنية لفرقة الموسيقى والغناء الشعبي بقيادة أحمد عبد العظيم، وقدمت الفرقة خلالها أغاني من الفولكلور الشعبي المصري والدمياطي منها "أعلام دمياط، مصر الغالية، بلادنا، دمياط بلادي، مزمار بلدي لأغنية مصر أم الدنيا".

كما أقيمت ورشة حكي قدمتها سمر صابر بعنوان "تنمية الذات وتعزيز القدرات"، وقد ذكرت أساليب اكتشاف الذات، منها بالتجارب أو بتأملات لأفعالها، وأكدت "صابر" أن جميع الذوات الإنسانية تنطوي على وجهين القوى والضعيف، ومع الوقت يستطيع الفرد منا تعظيم قدراته وإظهار الإيجابي منها، مع تطويع السلبى وتقوية الجانب الضعيف من خلال التعلم من الأخطاء السابقة.

وبأسعار رمزية أقيم معرض الكتب الخاص بأحدث إصدارات الهيئة إشراف غادة عبد السلام وأحمد بحيرى أمام أهالي القرى بمركز كفر سعد، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية بكفر سعد، ود. فادي سلامة مدير عام فرع ثقافة دمياط.

وشهد اليوم الثاني بالفعاليات التي يقدمها فرع ثقافة دمياط التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، عرضا فنيا لفرقة الدراما الحركية، حيث قدمت الفرقة باقة من استعراضاتها الراقصة بقيادة المخرج كريم خليل منها "وأنت ماشي فى أرض سيناء، اكتبوا تواريخ المجد، نقطة نظام، شبر ونص، هنكمل هنا، جرب يلى معدى، شجع بلادي، الصحاب، ٦صباحا"، إلى جانب مناقشات عن مهارات التفكير بمبادرة "أنت الحياة"، فيما قدمت ورشة حكي بعنوان "الذكاءات المتعددة ومهارات التفكير"، وذكرت "سمر صابر" أنواع الذكاءات وهي: اللغوي، المنطقي، الاجتماعي، الانفعالي، البصري، الذاتي، الحركي وذلك مشاركة طالبات المدرسة الثانوية بنات بمركز تفتيش كفر سعد، كما عقدت ورشة فنية لرسم علم مصر على الوجه مع م. فادى السيد، واستمر منفذ بيع معرض كتب إصدارات الهيئة بأسعار رمزية.

اختتمت الفعاليات بمدرسة الثانوية بنات، حيث أقيم عرض فنى لفرقة الموسيقى والغناء، قدمت خلاله الفرقة أغنيات "بلادنا، دمياط بلادي، مصر الغالية، مزمار"، إلى جانب ورشة حكي بعنوان "التفاؤل والإيجابية ومفاهيم التنمية"، وأوضحت خلالها سمر صابر الفرق بين التفاؤل والايجابية، إلى جانب أهمية كل منها في تحقيق التنمية بكل صورها للوصول إلى الكفاءة وجودة الإنتاجية.