السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مشاركات ثرية بمعرضى شرم الشيخ وزايد للكتاب.. الأجندة الأسبوعية لـ"قصور الثقافة"

قصور الثقافة
قصور الثقافة

تحفل أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع، بمجموعة متميزة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءًا من السبت 14 أكتوبر حتى يوم الخميس المقبل 19 أكتوبر، ضمن البرنامج المقام برعاية وزارة الثقافة.

أبرز الفعاليات 

من أبرز تلك الفعاليات انطلاق مهرجان أسوان للثقافة والفنون يوم الأربعاء المقبل 18 أكتوبر، بمشاركة 11 فرقة فنون شعبية مصرية هي أسوان وتوشكى وقنا والمنيا وبني سويف والأنفوشي والغربية وكفرالشيخ والتنورة التراثية وأوبرا عربي، تقدم عروضها بمواقع قصور الثقافة بمحافظة أسوان ومراكز الشباب والأندية والميادين، ويقام حفل للفرق المشاركة مساء 21 أكتوبر بمسرح السوق بأبي سمبل، ثم تقدم عروضها صباح 22 أكتوبر بالتزامن مع تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني بمعبد أبي سمبل.

ويشهد الأسبوع استمرار مشاركة هيئة قصور الثقافة في معرض شرم الشيخ الأول للكتاب، بباقة من أحدث الإصدارات الأدبية بأسعار مخفضة للجمهور، ومجموعة متنوعة من المشغولات اليدوية المتميزة، وتستمر فعالياته حتى 16 أكتوبر.

كما تشارك الهيئة بأحدث إصداراتها أيضًا في فعاليات الدورة التاسعة لمعرض زايد للكتاب، المقامة بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، والمعرض مستمر حتى 21 أكتوبر.

أبرز فعاليات قصور الثقافة بالمحافظات 

وفي المحافظات تشهد قصور الثقافة عدة فعاليات احتفالًا باليوم العالمي للعصا البيضاء، إلى جانب الأنشطة المنفذة داخل مدارس المكفوفين وفقًا لبروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وتواصل هيئة قصور الثقافة تقديم اللقاءات التوعوية حول المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية، إلى جانب احتفالاتها المكثفة داخل وخارج قصور الثقافة بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد.

وفي دار الأوبرا بالقاهرة، تستمر فعاليات المعرض الفني "الكاريكاتير ونصر أكتوبر" المقام بالتعاون مع مشروع ذاكرة الكاريكاتير، التابع لمؤسسة عبدالله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، حتى 18 أكتوبر الحالي.

وفيما يخص أخبار المسرح تواصل فرقة السامر تقديم عرض "المغامرة" على مسرح السامر بالعجوزة يوميًا حتى نهاية أكتوبر (فيما عدا الثلاثاء من كل أسبوع).

ويشهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج استمرار فعاليات الدورة الـ30 من المهرجان الختامي لنوادي المسرح، والتي يشارك بها 27 عرضًا مسرحيًا من مختلف أقاليم مصر، ويقام حفل الختام غدًا الأحد 15 أكتوبر.

وضمن نشاط قصر السينما بجاردن سيتي، تعرض مجموعة من أفلام السينما العالمية، إلى جانب العروض السينمائية والأفلام الكرتونية التي تقدم للمرة الأولى بمستشفى سرطان الأطفال 57357 بالقاهرة، ضمن نشاط الإدارة العامة للثقافة السينمائية.

كما يحفل هذا الأسبوع بمجموعة متنوعة من الأنشطة الأدبية والفنية منها ورش تعليم الرسم، التصوير، الموسيقى، الكروشيه، كتابة الهيروغليفية، إلى جانب اللقاءات الثقافية والندوات الأدبية التي تتضمن مناقشة الكتب والروايات لكبار الأدباء والمفكرين.

الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة وزارة الثقافة معرض شرم الشيخ الأول للكتاب المهرجان الختامى لنوادي المسرح المعرض الفني الكاريكاتير ونصر أكتوبر

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