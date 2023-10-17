الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الأقصر يناقش مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعا لمناقشة مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع - الخط الأزرق  "اكتوبر - ابو سمبل"، بحضور  هدى المغربي السكرتير العام لمحافظة الأقصر واللواء مهندس اشرف عبد العزيز مدير عام المرافق والمهندس اسامة زكي ممثلا  الهيئة القومية للأنفاق،والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ورؤساء المراكز والمدن والتنفيذيين المعنيين.

بدأ الاجتماع بوصف شامل لمسار المشروع وأهدافه واستعراض المحطات الرئيسية والإقليمية السريعة، كما تمت مناقشة تحويلات المرافق المتعارضة "مياه وكهرباء وغاز واتصالات" مع احداثيات الموقع العام للمشروع، وكذا نظرة عامة على الخطوط الثلاثة الخط الأخضر والأحمر والأزرق، وتصميم محطة الأقصر الرئيسية والذى استوحى تصميمه من معبد حتشبسوت وبه مركز تجارى للتسوق والترفية وحرم المحطة شرقا وغربا.

وقال محافظ الأقصر، أن هذا المشروع الفائق السرعة يمثل قيمة كبرى للمواطن والسائح لتخفيف واختصار زمن الرحلات بين المحافظات ويهدف لتحفيز النمو الاقتصادي لمصر وتحويلها لمركز إقليمي.

كما تقرر عقد اجتماع آخر يوم الاثنين ٢ نوفمبر القادم لمناقشة ما تم استعراضه بجلسة اليوم وصولا لجميع الحلول المتعلقة بكل الجهات المعنية.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر الهيئة القومية للأنفاق محطة الأقصر شبكة القطار الكهربائي السريع المرافق

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