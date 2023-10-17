الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: الاحتلال يحاول تصفية القضية الفلسطينية وإشعال المنطقة

النائبة رشا إسحق
النائبة رشا إسحق

استنكرت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، استمرار الاعتداءات الاسرائيلية الغاشمة على على الشعب الفلسطيني، مطالبا المجتمع الدولي بالكف عن لجوئه لازدواجية المعايير والكيل بمكيالين.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات لها، دعمها لموقف الدولة المصرية والذي عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفض مخطط تهجير الفلسطينيين لتصفية القضية، منوهة إلى أن الاحتلال وبعد مرور 50 عاما على حرب أكتوبر لم يخرج سيناء من ذاكرته ويحاول إشعال النيران فى المنطقة.

وأكدت عضو مجلس الشوخ، على موقف مصر الثابت حكومة وشعبا تجاه القضية الفلسطينية، وأن مصر دائما وأبدًا ستكون أول المدافعين والمناصرين للقضية الفلسطينية حتى يحصل هذا الشعب المكلوم على حقوقه، معربة عن حزنها لم تشهدها غزة من قصف لما تسلم منها حتى الحيوانات وآخرها مستشفى المعمداني فى غزة التي راح ضحيتها قرابة 500 شهيد.

وأشادت بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإطلاق قمة القاهرة للسلام، من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل ومستدام لها، يقوم على مقررات الشرعية الدولية ويحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على أراضيه ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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