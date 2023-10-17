حماة وطن: أطلقنا قافلة مساعدات لدعم أهالى قطاع غزة

كشف أمين عام حزب حماة وطن بالإسكندرية، محمد مجاهد، عن جهود الحزب لمساعدة أشقائنا في قطاع غزة، والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال “مجاهد” خلال مداخلة هاتفية لحلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، إن مصر نبض العروبة وهذا هو الرد على أي مشكك.

وأضاف أن قافلة مساعدات حزب حماة وطن لصالح أبناء غزة، وصلت إلى مدينة العريش بشمال سيناء، دعمًا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشار إلى أن القيادة السياسية تهتم بالشعب الفلسطيني، وتتواصل مع جميع الأطراف منذ اللحظة الأولى للهجوم على القطاع، موضحًا أن قافلة المساعدات هذه تعتبر من أولى القوافل التي ترسلها الأحزاب السياسية والكيانات، لمساعدة الأشقاء في القطاع من الشعب الفلسطيني.