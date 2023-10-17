ناقد فني يكشف أسرارا من حياة عميد المسرح العربي الفنان يوسف وهبي (فيديو)

كشف محمد شوقي، الناقد الفني، الكثير من المفاجآت والأسرار الخاصة بالفنان يوسف وهبي، قائلًا: "إن الفنان يوسف وهبي هو عميد المسرح والسينما، وهو الأب الروحي لهما".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" الذي تقدمه الإعلامية سالي شاهين، عبر قناة dmc، أن الفنان يوسف وهبي يعتبر بطل أول فيلم مصري ناطق في تاريخ السينما المصرية وهو فيلم "أولاد الذوات" عام 1932، إلى جانب الكثير من الأعمال على مدار أكثر من 60 سنة، قدّم فيها مسرح وسينما وتلفزيون وإذاعة، وله الكثير من الأعمال تحث كلها على الفضائل والمبادئ والقيم التي كانت دائمًا عنوان مسرحياته وأفلامه.

سر من أسرار يوسف وهبي

وأوضح أنه في فيلم "غزل البنات" عام 1949، بطولة ليلى مراد وأنور وجدي ونجيب الريحاني، وكان معهم يوسف وهبي والموسيقار محمد عبدالوهاب، فقد كان من المفترض أن الفنان يوسف وهبي جاء إلى الفيلم كضيف شرف، وكان سيتقاضى 5 آلاف جنيه للظهور في مشهدين، وكان أجره أعلى من ذلك بكثير، لكن كضيف شرف فمن المفترض أن يتقاضى 5 آلاف جنيه، وبعد انتهاء الدور، عند تقاضي الأجر الخاص به، وجده ينقص 15 جنيها، فعاد إلى منتج الفيلم وهو الفنان أنور وجدي، فسأله لماذ خصمت 15 جنيها هل هي ضريبة أم ماذا؟ فقال له الفنان أنور وجدي، أتتذكر عندما جئت متأخرًا في يوم ولم توافق على إعطائي أجري في الفيلم الذي مثلت فيه معاك، وكان أجري 15 جنيها، فرد عليه الفنان يوسف وهبي، قائلًا: "أنا ما فعلته معك جعلك فتى مصر الأول".