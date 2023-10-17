الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ماركا: ماتيو لاهوز الأقرب لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم

ماتيو لاهوز
ماتيو لاهوز

أكدت تقارير صحفية، أن الحكم الدولي السابق ماتيو لاهوز هو الأقرب لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم في الفترة المقبلة.

وكان لويس روبياليس قد رحل عن رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد أزمته المتعلقة بالفضيحة الأخلاقية مع جيني هيرموسو لاعبة المنتخب النسائي عقب التتويج بكأس العالم.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن لاهوز يحظى بدعم القوة الفعلية الرئيسية في كرة القدم الإسبانية، وسط تراجع لشعبية بيدرو روشا المرشح للمنصب.

وتابعت الصحيفة يحظى بإجماع وموافقة من السلطان الفعلية لكرة القدم الإسبانية، كما يحظى بدعم ضمني من أهم الأندية في المسابقة، إضافة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ويحظى بعلاقة ممتازة مع بيير لويجي كولينا رئيس لجنة التحكيم.

واعتزل لاهوز التحكيم، الموسم الماضي بعد أكثر من 30 عامًا مع صافرة الحكم، 12 منها على المستوى الدولي. ويحظى بخبرة كبيرة ويأتي من عالم كرة القدم، ويعرف مؤسسة الاتحاد جيدًا وعلاقاته الجيدة مع جميع "عائلات" اللعبة، الأمور التي تضعه في موقع بداية متميز في السباق الانتخابي.

 وفي الوقت الحالي، لم يعلق ماتيو على الأمر، من بين أمور أخرى، لأن العملية الانتخابية لم تبدأ رسميًا.

ويمكن أن يتزامن هذا الفصل في الاتحاد الإسباني لكرة القدم في الوقت المناسب تقريبًا مع تقدم انتخابي محتمل لرئاسة رابطة الدوري الإسباني. ورغم أن تعيين خافيير تيباس ينتهي في 2024، إلا أن هناك شائعات تشير إلى تقديمه (كما فعل في الفترة السابقة) إلى ديسمبر من العام الجاري. وفي هذه الانتخابات، سيترشح خافيير لولايته الرابعة، وربما الأخيرة.

في الوقت نفسه، يمكن أيضًا لمديرين جيدين آخرين في كرة القدم أن ينتقلوا بشكل أكبر في كرة القدم الإسبانية والدولية، كما هو الحال مع ماتيو أليماني أو ميجيل أنخيل جيل أو جوكين أبيريباي.

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