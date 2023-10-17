الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المستشار الألماني: المحرقة تجعل وقوفنا بجانب إسرائيل "واجب"

أولاف شولتس
أولاف شولتس

قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن ألمانيا تعتبر "الدفاع عن وجود دولة إسرائيل" واجب.

ووصف شولتس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، زيارته إلى تل أبيب لإظهار دعمه وتضامنه مع إسرائيل بأنه يقوم بـ “زيارة للأصدقاء في الأوقات الصعبة”، حسبما ذكرت دويتشه فيله.

وخلال كلمته في المؤتمر المشترك، قال شولتس:"كما قلت في البرلمان الأسبوع الماضي، لا يمكن أن يكون هناك سوى مكان واحد تقف به ألمانيا في الأوقات الصعبة، وهو الاصطفاف إلى جانب إسرائيل"، مؤكدًا إن أمن إسرائيل ومواطنيها هو سبب وجود الدولة في ألمانيا.

البرلمان الألماني يؤيد دعم إسرائيل

كما أعلن تأييد البرلمان الألماني دعم إسرائيل بالاجماع، لافتًا إلى أن تاريخ ألمانيا ودورها "في أعقاب المحرقة يعني أنه من واجبها الدفاع عن وجود دولة إسرائيل".

فيما أدان ما قال عنه "الهجمات المتعطشة للدماء التي ينفذها إرهابيو حماس":"إن الإرهاب الوحشي ضد المدنيين الأبرياء، وإعدام المواطنين العزل، وقتل الأطفال واختطاف النساء والرجال والأطفال، وإذلال الناجين من المحرقة وعرضهم – يجعل دماءنا تتجمد" - بحسب قوله-.

التأكيد على ضرورة دخول المساعدات إلى غزة

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس إنه تحدث مع نتنياهو حول كيفية توصيل المساعدات الإنسانية "بأسرع ما يمكن" للمدنيين في قطاع غزة.

وقال خلال مؤتمره الصحفي في تل أبيب: “نريد حماية المدنيين ومنع سقوط قتلى في صفوف المدنيين”.

وأضاف أن برلين "تبذل كل ما في وسعها لضمان عدم تصاعد هذا الصراع" في جميع أنحاء المنطقة.

أردف: "أحذر صراحة أي جهة فاعلة من الامتناع عن التدخل الخارجي في هذا الصراع. سيكون ذلك خطأً فادحًا لا يغتفر. وقد وجهنا هذه الرسالة في الأيام الأخيرة عبر مختلف القنوات إلى من يعنيهم الأمر".

البرلمان الالماني إسرائيل المساعدات غزة أولاف شولتس بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي

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